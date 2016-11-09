 Töre’den dönmek yok – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Töre’den dönmek yok

    Töre’den dönmek yok

    ’ın eski hocası ’in talebiyle ’ın kiraladığı ’yi şimdi ne İngilizler istiyor ne de Kara Kartal.

    Siyah-beyazlıların 1 sezonluğuna İngiltere'ye kiraladığı ancak West Ham'da bekleneni veremeyen ortada kalmak üzere. 'ın 'a 2.5 milyon pound (2.8 milyon euro) karşılığında 1 yıllığına kiralanan Gökhan Töre ile ilgili olarak İngiliz basınında flaş bir haber çıktı. Habere göre İngiliz idarecilerin; Töre'nin geri iadesi konusunda Beşiktaş yönetimiyle görüştüğü, hatta 2.5 milyon pound'luk kiralama bedelini bile geri talep etmemelerine rağmen siyah-beyazlılardan 'olumsuz' yanıt aldıkları ifade edildi. Bilic'in isteğiyle West Ham United'a giden Töre, uyluk gerginliği nedeniyle 1 ayı aşkın süredir forma giyemiyor. Töre, bu sezon Premier Lig'de 5 maçta 239 dakika süre buldu ve 1 asist yaptı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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