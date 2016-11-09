 Tolgay’a üçlü kıskaç – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Tolgay’a üçlü kıskaç

    Tolgay’a üçlü kıskaç
    'ın 'nde gösterdiği etkili performansın baş aktörlerinden biri olan genç oyuncu , Avrupa'nın dev kulüplerinin de gözdesi oldu. teknik direktörü 'nin "En iyi Beşiktaşlı" dediği gurbetçi oyuncu ile ilgili socut raporları hazırlanmaya başlandı. Beşiktaş'ın son oynadığı Trabzonspor maçında Milan, Napoli ve Laziolu gözlemcilerin Tolgay hakkında rapor tuttuğu bildirildi.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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