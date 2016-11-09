 Taraftar ‘Gomez’ dedi – Fotomaç – 09 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Taraftar ‘Gomez’ dedi

    Taraftar ‘Gomez’ dedi

    Siyah-beyazlı taraftarlar, Turkcell’in GollerCepte1903 uygulamasında “ mı, Gomez mi?” anketinde %62 oyla Gomez’i tercih etti.

    Beşiktaşlı taraftarlar, 'i unutamıyor... Turkcell'in GollerCepte1903 adlı telefon uygulamasında siyah-beyazlı taraftarlara " mı, Mario Gomez mi?" sorusu yöneltildi. Ankette oy kullanan siyah- beyazlı taraftarlar, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile gol kralı olan ve sonrasında 'tan olaylı bir şekilde ayrılan Alman golcü Mario Gomez ile Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar arasındaki seçimi yaptı. Anketin sonucuna göre oy kullan 8600 siyah-beyazlı taraftar, 5318'i (%62) Mario Gomez'i tercih ederken 3282'si (%38) tercihini Aboubakar'dan yana kullandı. Gomez'in Beşiktaş'tan ayrılık süreci sıkıntılı olmasına rağmen taraftarların %62'lik Gomez tercihi, Beşiktaş yönetimi için önemli bir mesaj oldu.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftar ‘Gomez’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.