 Q7 kendini aştı – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Q7 kendini aştı

    Q7 kendini aştı

    Bu sezon 'de ve 'nde mağlubiyet yaşamayan 'ta, öne çıkan isimlerin başında Quaresma geliyor.

    Siyah-beyazlıların iki kulvarda oynadığı 14 maçın 13'ünde görev yapan Portekizli yıldız, asistleri ve golleri ile takımına katkı yaparken, kariyerinin de en iyi başlangıcına imza attı. Bu 13 karşılaşmada 2 gol bulan 33 yaşındaki futbolcu, 5 de asist yaptı. Skora yaptığı bu katkının yanı sıra, maç içindeki sürekliliği ile takımının performasında rol sahibi oldu. Kariyerinin en olgun dönemini geçiren Quaresma, 'ın şampiyon olduğu geçen sezon 37 maçta süre alırken 5 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. Yıldız oyuncu Beşiktaş forması giydiği 2010-2011 sezonunda ise 11 kez fileleri havalandırarak ve en çok gol attığı dönemi yaşamıştı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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