 Potanın Kartal’ı A Spor’da – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Potanın Kartal’ı A Spor’da

    Potanın Kartal’ı A Spor’da

    Sompo Japan erkek basketbol takımı, E Grubu 4. haftasında Polonya’dan Stelmet Zielona’yı ağırlıyor. Saat 20.00’deki karşılaşma A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

    Sompo Japan erkek basketbol takımı, E Grubu 4. haftasında Polonya'nın Stelmet Zielona'yı konuk edecek. ile Stelmet Zielona arasındaki mücadele, bugün saat 20.00'de BJK Akatlar Arena'da yapılacak ve Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olan A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlı ekip, E Grubu'nda şu ana dek yaptığı 3 maçı kazanırken, Polonya temsilcisi ise 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:19
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