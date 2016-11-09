 ‘O pozisyonda kırmızı kart çıkmaması affedilemez’ – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    ‘O pozisyonda kırmızı kart çıkmaması affedilemez’

    ‘O pozisyonda kırmızı kart çıkmaması affedilemez’

    MHK Danışmanı Rosetti ve UEFA Türkiye sorumlusu Larsen: “Quaresma’nın pozisyonunda kırmızı kart çıkmaması büyük yanlış”

    'nun üst klasman yardımcı ve orta hakemlere yönelik ara seminerine - maçı damga vurdu. TFF'nin Riva'daki merkezindeki buluşmada mücadelenin hakemi konuşuldu. Merkez Hakem Komitesi Danışmanı ve UEFA Hakem Konvansiyonu Türkiye sorumlusu , Beşiktaş-Trabzon maçı üzerinden hakemlere uyarılarda bulundular.

    'İNANILMAZ BİR HATA'
    Roberto Rosetti ve Jorn West Larsen, Beşiktaş-Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan'ın etkisiz bir yönetim gösterdiğini belirtti. Larsen "Quaresma'nın Yusuf'un bacağına bastığı anı görüp sarı kartla cezalandırdı. Burada kırmızı kart gösterilmemesi affedilmez bir hatadır" ifadesini kullandı. Rosetti de Kalkavan'ın büyük bir hakem yanlışının altına imza attığını söyledi. Bu arada iki otorite Galatasaray- Medipol Başakşehirspor maçında hakem Ali Palabıyık'ın Emre Belözoğlu karşısındaki görüntüsünün de hakem otoritesine yakışmadığını belirtti.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:53
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