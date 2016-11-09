 Koval’dan büyük itiraf – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Koval’dan büyük itiraf

    Koval’dan büyük itiraf

    ’in 23 yaşındaki yıldız kalecisi , “ Ocak ayında beni istedi ama sonra Boyko’yu aldılar” diye konuştu.

    2011 yılında FIFA menajerleri ve scoutinglerin belirlediği "Avrupa'nın gelecek vadeden en iyi 20 genç yeteneği" arasında ilk sırada yer alan Dinamo Kiev'in yıldız kalecisi Maksym Koval, geçtiğimiz ocak ayında tarafından istendiğini ancak Denys Boyko'nun tercih edildiğini söyledi. Ukrayna basınına konuşan , 2017 yılında bitecek kontratıyla ilgili olarak, "Her şey bana bağlı değil. Benim işim sahaya çıkıp %100'ümü ortaya koymak. Her gün çok daha iyi çalışmak. Bu soru yönetimle, antrenörle daha çok alakalı. Henüz bana bir kontrat önerilmedi" ifadelerini kullandı.

    ADA'YA GİDEMEDİM
    Danimarka, İngiltere ve Türkiye'den istendiğine dair çıkan söylentilerle ilgili gelen soruya Maksym Koval, "İngiltere'ye gidemem, zira Milli takımda yeteri sayıda maça çıkamadım. Türkiye'den ciddi bir teklif vardı, Beşiktaş'tan biri bana geldi ve istediklerini söyledi. Mandanda, Boyko, Gabulov veya beni seçeceklerdi. Tercihleri Boyko oldu ve sonrasında bir daha benimle konuşan olmadı" cevabını verdi.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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