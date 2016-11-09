Güntekin Onay'dan skandal sözler
NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay canlı yayında terör örgütü propagandası yapan gazetecilere destek çıkarak skandal bir basın özgürlüğü tanımında bulundu.
Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında hakemin hatasını ortaya seren Fotomaç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sansürüne uğradı. Konuyla ilgili NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, skandal bir basın özgürlüğü tanımında bulundu.
Onay, terör örgütü propagandası yapan gazetecilerle, hakemin hatasını ortaya seren gazetecileri aynı kefeye koydu. FETÖ-PKK'nın tetikçilerinin gözaltına alınması ve Fotomaç'a yapılan sansürle ilgili Onay şöyle konuştu: "Biz gazeteciler birbirimize destek olmalıyız. Ancak bu ülkede gazeteciler hapiste, tutuklanıyor, işsiz kaldılar, o zaman basın özgürlüğü konusunda hassasiyetleri başka taraflara da kaydırmalıyız. Bir tane muhabirin tesislere alınmıyor diye basın özgürlüğü nerede diye konuşanlar bunlardan da bahsetsin"
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?
Güntekin Onay'ın bu sözlerine tepki yağdı. Vatana ihanet eden ve teröristlerin sözcülüğünü yapan sözde gazetecilerle hakem hatasını gözler önüne seren Fotomaç'a yapılan sansürü aynı kefeye koyan Onay, açık açık terör destekçisi gazetecileri savundu.
BEŞİKTAŞ'A EYVALLAH, G.SARAY'A TU KAKA
Beşiktaşlılığıyla tanınan Güntekin Onay'ın çalıştığı kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın katıldığı canlı yayın nedeniyle yakın zamanda Galatasaray'ın boykotuyla karşılaşmıştı. Sarı kırmızılı kulüp tarafından Güntekin Onay'ın yer aldığı kanalın muhabirlerinin akreditasyon yetkisi durdurulunca, spor kanalı yönetimi G.Saray haberlerine kısıtlama getirmeyi tercih etmişti. Onay'ın, kendi televizyonunun G.Saray'a uyguladığı yaptırıma sessiz kalıp, Beşiktaş yöneticisi edasında ekranlarda 'sansürcü' zihiniyete destek çıkması ayrıca kafalarda soru işareti yarattı.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
- Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 10
Yorum
bordom Trabzonspor bu tür takımlara karşı tavır ve mesafe almalıdır dostluk sahada olur diyoruz ama ne sahada nede saha dışında centilmenlik kalmamış aman ben olayım hegomanyası yaşanıyor bunu tüm TS camiası ve Türkiye görmüştür yazık spor efendilik ve rakibine saygıyla büyür.
- Yusuf Erdoğan teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
bordom futbol artık görsellikten çıktı yusuf Türk futbolunun son zamanlardaki en iyi görseli ama bir q7 çıkıyor maçıda yusufuda katlediyor bu tür yabancı oyuncuları getirmemek en mantıklısı.
- FOTOMAÇ'a büyük destek
Toplam 26
Yorum
bordom fotomaça yürek dolu sevgiler. bjk liler biz hangi maçta haksızlığa uğramışsak aynı tutumu gösterdik forma rengine bakmayız.
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