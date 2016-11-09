 Güneş tutulmuyor! – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Güneş tutulmuyor!

    Güneş tutulmuyor!

    Tecrübeli çalıştırıcı, 'ta son 13 sezonun 'en iyi teknik direktör' performansını sergiledi. Beşiktaş, teknik direktör yönetiminde 10. haftalar itibarıyla topladığı 24 puanla, son 13 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Sadece Lucescu, 2003-04 sezonunda 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak 28 puan toplamıştı. Kartal, Güneş ile 12 sezon sonra ilk 10 maçta yenilmedi.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan , 10. haftalar itibarıyla son 13 sezonun en başarılı performansını sergiledi. Siyah-beyazlı takım, bu sezon 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 24 puan topladı. Süper Lig'de 26 puanlı Medipol Başakşehir'in arkasında 2. sırada bulunan Beşiktaş, Güneş yönetiminde 10. haftalar itibarıyla topladığı 24 puanla son 13 sezonun en başarılı grafiğini yakaladı. Geçen sezon takımını şampiyonluğa taşıyan , bu sezon şu ana kadar takımına kazandırdığı puanlarla 2015-2016'yı da geride bıraktı.

    NAMAĞLUP OLARAK İLERLİYORLAR
    Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde, uzun bir aradan sonra 10. hafta sonunda yenilmeme başarısı da gösterdi. Lucescu'nun görev aldığı 2002-2003 ile 2003-2004 sezonlarında ilk 10 haftada rakiplerine boyun eğmeyen Beşiktaş, aynı performansı bu sezon da ortaya koydu. Siyah-beyazlı ekip, 12 sezon sonra 10. haftayı namağlup bir şekilde tamamlamayı bildi. Beşiktaş, 10. haftalar baz alındığında son 15 sezonun en iyi performansını Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2003-2004 sezonunda ortaya koydu. Siyah-beyazlı takım, 2003-2004'te yaptığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puan elde etti.

    EN KÖTÜSÜ BOSQUE
    Beşiktaş, son 15 sezondaki en kötü performansı 2004-2005'te ortaya koydu. 2003-2004 sezonun ilk yarısında rakiplerine büyük fark atan ancak ikinci yarıda yaşadığı düşüşle şampiyonluğu rakibi F.Bahçe'ye kaptıran Beşiktaş, sonraki sezonda toparlanamamanın sıkıntısını yaşadı. Sezona Vicente Del Bosque ile başlayan siyah-beyazlılar, 10 maçta 3'er galibiyet ve beraberlikle 4 yenilgi alarak 12 puanda kalmıştı.

    SON 15 YILIN PERFORMANSI

    Sezon..............G........B........M........P...........T. Direktör

    2016-2017......7........3..........0.......24.........Şenol Güneş
    2015-2016......7........2..........1.......23.........Şenol Güneş
    2014-2015......6........2..........2.......20.........Slaven Bilic
    2013-2014......5........3..........2.......18.........Slaven Bilic
    2012-2013......4........3..........3.......15.........Samet Aybaba
    2011-2012......5........2..........3.......17.........Carlos Carvalhal
    2010-2011......5........1..........4.......16..........Bernd Schuster
    2009-2010......5........3..........2.......18..........Mustafa Denizli
    2008-2009......6........3..........1........21.........E. Sağlam+M. Denizli
    2007-2008......6........3..........1........21.........Ertuğrul Sağlam
    2006-2007......6........1..........3........19.........Jean Tigana
    2005-2006......4........3..........3........15..........R. Çalımbay+M. Ekşi
    2004-2005......3........3..........4........12..........Del Bosque
    2003-2004.......9.......1..........0.........28.........Mircea Lucescu
    2002-2003.......6.......4..........0..........22........Mircea Lucescu
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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