Güneş tutulmuyor!
Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ta son 13 sezonun 'en iyi teknik direktör' performansını sergiledi. Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 10. haftalar itibarıyla topladığı 24 puanla, son 13 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Sadece Lucescu, 2003-04 sezonunda 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak 28 puan toplamıştı. Kartal, Güneş ile 12 sezon sonra ilk 10 maçta yenilmedi.
NAMAĞLUP OLARAK İLERLİYORLAR
Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde, uzun bir aradan sonra 10. hafta sonunda yenilmeme başarısı da gösterdi. Lucescu'nun görev aldığı 2002-2003 ile 2003-2004 sezonlarında ilk 10 haftada rakiplerine boyun eğmeyen Beşiktaş, aynı performansı bu sezon da ortaya koydu. Siyah-beyazlı ekip, 12 sezon sonra 10. haftayı namağlup bir şekilde tamamlamayı bildi. Beşiktaş, 10. haftalar baz alındığında son 15 sezonun en iyi performansını Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2003-2004 sezonunda ortaya koydu. Siyah-beyazlı takım, 2003-2004'te yaptığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puan elde etti.
EN KÖTÜSÜ BOSQUE
Beşiktaş, son 15 sezondaki en kötü performansı 2004-2005'te ortaya koydu. 2003-2004 sezonun ilk yarısında rakiplerine büyük fark atan ancak ikinci yarıda yaşadığı düşüşle şampiyonluğu rakibi F.Bahçe'ye kaptıran Beşiktaş, sonraki sezonda toparlanamamanın sıkıntısını yaşadı. Sezona Vicente Del Bosque ile başlayan siyah-beyazlılar, 10 maçta 3'er galibiyet ve beraberlikle 4 yenilgi alarak 12 puanda kalmıştı.
SON 15 YILIN PERFORMANSI
Sezon..............G........B........M........P...........T. Direktör
2016-2017......7........3..........0.......24.........Şenol Güneş
2015-2016......7........2..........1.......23.........Şenol Güneş
2014-2015......6........2..........2.......20.........Slaven Bilic
2013-2014......5........3..........2.......18.........Slaven Bilic
2012-2013......4........3..........3.......15.........Samet Aybaba
2011-2012......5........2..........3.......17.........Carlos Carvalhal
2010-2011......5........1..........4.......16..........Bernd Schuster
2009-2010......5........3..........2.......18..........Mustafa Denizli
2008-2009......6........3..........1........21.........E. Sağlam+M. Denizli
2007-2008......6........3..........1........21.........Ertuğrul Sağlam
2006-2007......6........1..........3........19.........Jean Tigana
2005-2006......4........3..........3........15..........R. Çalımbay+M. Ekşi
2004-2005......3........3..........4........12..........Del Bosque
2003-2004.......9.......1..........0.........28.........Mircea Lucescu
2002-2003.......6.......4..........0..........22........Mircea Lucescu
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
- Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 10
Yorum
bordom Trabzonspor bu tür takımlara karşı tavır ve mesafe almalıdır dostluk sahada olur diyoruz ama ne sahada nede saha dışında centilmenlik kalmamış aman ben olayım hegomanyası yaşanıyor bunu tüm TS camiası ve Türkiye görmüştür yazık spor efendilik ve rakibine saygıyla büyür.
- Yusuf Erdoğan teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
bordom futbol artık görsellikten çıktı yusuf Türk futbolunun son zamanlardaki en iyi görseli ama bir q7 çıkıyor maçıda yusufuda katlediyor bu tür yabancı oyuncuları getirmemek en mantıklısı.
- FOTOMAÇ'a büyük destek
Toplam 26
Yorum
bordom fotomaça yürek dolu sevgiler. bjk liler biz hangi maçta haksızlığa uğramışsak aynı tutumu gösterdik forma rengine bakmayız.
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