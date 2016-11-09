Güneş onları tercih etmiyor

Siyah-beyazlı ekipte transfer olduğu sezondan itibaren sakatlığı dışında kalede yer alan Tolga Zengin'in yanı sıra Kerim Frei ve Aras Özbiliz, şu ana dek fazla şans bulamazken, Atınç Nukan ise hiç forma giymedi.

Beşiktaş'ta en önemli değişiklik bu sezon kalede yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin file bekçilerinden Tolga Zengin, takımdaki yerini, sezon başında transfer edilen İspanyol eldiven Fabricio Agosto Ramirez'e kaptırdı.

Siyah-beyazlı takıma transfer olduğu 2013-14 sezonunda tüm lig maçlarında forma giyen Tolga, 2014-2015'te ise yaşadığı çeşitli sakatlıklar nedeniyle sadece 17 maçta görev yapabildi. Tolga Zengin, Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşadığı geçen sezon 30 maçta kalede görev alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de yerini korudu.

Tolga için bu sezon ise istediği gibi gitmiyor. Sezon başında Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray maçında kaleyi koruyan ve Süper Lig'in ilk 2 haftasında forma giyen tecrübeli kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sadece Benfica deplasmanında kalede yer aldı. Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarında görev alan Tolga, ligin 3. haftadaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla yerini Fabricio'ya kaptırdı. Tolga Zengin'in forma hasreti 11 maça ulaştı.

Kerim Frei, rotasyondaki yerini de kaybetti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in genelde yedekler arasında tuttuğu ve ilerleyen dakikalarda hamle oyuncusu olarak kullandığı Kerim Frei ise rotasyondaki yerini de kaybetti.

Beşiktaş'taki ilk sezonu olan 2013-2014'te 9 karşılaşmada forma giyen Kerim Frei, 2014-15 sezonunda ise ligde 29 kez görev yaptı. Geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 23 maçın çoğunda oyuna sonradan dahil olan Kerim, Avrupa kupası maçlarında 2014-2015'te 12 kez ve 2015-2016'da 5 kez şans buldu.

Bu sezon Turkcell Süper Kupa maçında ilk 11'de başlayan Kerim Frei, 45 dakika oynadı. Kerim, takımının bu sezon yaptığı 15 resmi karşılaşmada, 3 kez de sonradan oyuna dahil olabildi. Ligde 2 maçta oyuna sonradan giren Kerim, Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece bir kez bu şekilde şans bulabildi. Siyah-beyazlı oyuncu, 4 maçta 86 dakika süre alabildi.

Atınç forma giyemedi

Beşiktaş'ta Atınç Nukan, henüz oynama fırsatı bulamadı.

Siyah-beyazlı kulübün bu sezon Bundesliga ekiplerinden Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı isimlerden Atınç Nukan, Beşiktaş formasını henüz resmi bir maçta giyemedi.

Geçen sezonunun devre arasında transfer edilen ve daha sonra kiralık olarak La Liga takımlarından Rayo Vallecano'ya gönderilen Aras Özbiliz ise şu ana dek sadece Süper Lig'de ilk haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynama fırsatı yakaladı. Bu maçta sonradan oyuna girerek 7 dakika süre alan Aras, daha sonra ne ligde ne Avrupa'da tercih edildi.