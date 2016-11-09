 Caner Erkin'den iyi haber – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Caner Erkin'den iyi haber

    Caner Erkin'den iyi haber

    Beşiktaş'ta Talisca'nın ardından Caner de iyileşme sürecine girdi

    Antalyaspor maçında sol aşil tendonları kopan ve sezonu kapatan Caner Erkin, havuz egzersizlerine başladı. Sosyal medya hesabından havuzda yaptığı çalışmanın kısa bir videosunu yayınlayan Caner, "Yürüyüşlere başladık hayırlısı ile" diye yazdı.

    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:43
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