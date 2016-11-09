Caner Erkin'den iyi haber
Beşiktaş'ta Talisca'nın ardından Caner de iyileşme sürecine girdi
Antalyaspor maçında sol aşil tendonları kopan ve sezonu kapatan Caner Erkin, havuz egzersizlerine başladı. Sosyal medya hesabından havuzda yaptığı çalışmanın kısa bir videosunu yayınlayan Caner, "Yürüyüşlere başladık hayırlısı ile" diye yazdı.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 2
Yorum
reis34 takıma bu adamlar yerine rodallega-visca-bilal kısa ve bir ikide gerçekten yetenekli doğru dürüst transfer yapılmış olsa kadar kötü olmazdı.
- ‘Sen bir de derbiyi gör’
Toplam 4
Yorum
erdi vodofone arena daha yeni açıldı inönüdekki atmosferi göremedim ben fb li olarak onun zamanı var ama kadiköy atmosferi çok başkadır heleki gs derbisinde
- Bu teklifi kaçıramazdım
Toplam 1
Yorum
Aslan IYIKI GELDN
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