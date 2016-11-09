Caner Erkin'den iyi haber

Antalyaspor maçında sol aşil tendonları kopan ve sezonu kapatan Caner Erkin, havuz egzersizlerine başladı. Sosyal medya hesabından havuzda yaptığı çalışmanın kısa bir videosunu yayınlayan Caner, "Yürüyüşlere başladık hayırlısı ile" diye yazdı.