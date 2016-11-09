 Beşiktaş, PFDK’lık oldu – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Beşiktaş, PFDK’lık oldu

    Beşiktaş, PFDK’lık oldu
    , 10'uncu haftanın ardından disiplin sevklerini gerçekleştirdi. 'den dün yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü'nün, cumartesi günü oynanan Trabzonspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' ve 'talimatlara aykırı hareketleri' ile PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:31
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