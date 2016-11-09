Avrupa'da 4'te 4

A Spor'dan naklen yayınlanan maçta Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında sahasında Polonya temsilcisi Stelmet Zielona'yı 85-66 yendi.

Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmaya Stimac ve Muratcan Güler'in isabetleriyle 5-0'lık seri yakalayarak başladı. Florence ile rakibine cevap veren Stelmet Zielona, aynı oyuncunun üst üste kaydettiği 8 sayıyla 3. dakikada eşitliği yakaladı: 8-8. Dış şutlarda isabetli oynayan siyah-beyazlılar, boyalı alanda da Stimac ile etkili oldu ve ilk periyodu 25-16 önde kapattı.

Mücadelenin ikinci çeyreğine Beşiktaş Sompo Japan, Weems'in basketiyle farkı çift hanelere (27-16) taşıyarak girdi. Polonya temsilcisi, Kelati'nin art arda üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetler ve Durisic'in sayılarıyla 13. dakikada farkı 6 sayıya çekti: 30-24. Mola dönüşü Strawberry ve Clark'ın art arda ürettiği üç sayılık atışlarla farkı yeniden açan ev sahibi takım, soyunma odasına 52-38 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Thompson ve Stimac'ın basketleriyle 9-0'lık seri yakalayarak başlayan siyah-beyazlılar, 23. dakikada farkı 23 sayıya çıkardı: 61-38. Periyodun ilk 4 dakikasında yaptığı sert savunmayla rakibine sayı şansı tanımayan Beşiktaş Sompo Japan, son çeyreğe 23 sayı farkla (65-42) önde girdi.

Müsabakanın son periyodunda rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 85-66 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Beşiktaş Sompo Japan formasıyla 15 sayı üreten Roll olurken, Stimac 14, Strawberry 13 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Konuk ekipte ise Vaughn 13, Kelati 11 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki 4. maçını da kazandı. Stelmet Zielona ise üçüncü mağlubiyetini aldı.