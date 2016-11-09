 Alkmaar biletleri satışta – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Alkmaar biletleri satışta

    Alkmaar biletleri satışta
    , Milli maç nedeniyle 'e verilen arada 12 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'de Vodafone Arena'da 'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri dün saat 14.00 itibarıyla satışa çıktı. Mücadelenin bilet fiyatları 30 ila 70 TL arasında; VIP ve 1903 tribünü biletleri de 100 ila 120 TL arasında değişiyor.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:33
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