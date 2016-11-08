Tosic gün sayıyor
İstanbul'da oynanan Napoli karşılaşmasında sakatlanan ve MR'ı çekilen Dusko Tosic'in 1 hafta daha özel çalışacağı belirtildi.
Tecrübeli savunmacının Trabzon derbisinde cezalı olması ve o maçın ardından milli takım arasına girilecek olması nedeniyle, ara dönüşü Adana maçında hazır duruma gelmesi bekleniyor. Sırp savunma oyuncusunun, 19 Kasım'da deplasmanda oynanacak Adana karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
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Yorum
ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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