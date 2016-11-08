 Tosic gün sayıyor – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    gün sayıyor

    Tosic gün sayıyor

    İstanbul'da oynanan Napoli karşılaşmasında sakatlanan ve MR'ı çekilen Dusko 'in 1 hafta daha özel çalışacağı belirtildi.

    Tecrübeli savunmacının Trabzon derbisinde cezalı olması ve o maçın ardından milli takım arasına girilecek olması nedeniyle, ara dönüşü Adana maçında hazır duruma gelmesi bekleniyor. Sırp savunma oyuncusunun, 19 Kasım'da deplasmanda oynanacak Adana karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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