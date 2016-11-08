Tosic gün sayıyor

İstanbul'da oynanan Napoli karşılaşmasında sakatlanan ve MR'ı çekilen Dusko Tosic'in 1 hafta daha özel çalışacağı belirtildi.

Tecrübeli savunmacının Trabzon derbisinde cezalı olması ve o maçın ardından milli takım arasına girilecek olması nedeniyle, ara dönüşü Adana maçında hazır duruma gelmesi bekleniyor. Sırp savunma oyuncusunun, 19 Kasım'da deplasmanda oynanacak Adana karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.