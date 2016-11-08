Töre’de son söz Güneş’te

Yönetici Ahmet Ürkmezgil, Gökhan Töre'nin devre arasında geri döneceğiyle ilgili olarak son sözün Şenol Güneş'e ait olduğunu söyledi.

Ürkmezgil, "Başkanımız Orman'ın, bir süre önce West Ham'a gidip Slaven Bilic'le bir görüşmesi oldu. Kendisiyle yemekte bir araya geldi. Ancak Gökhan Töre konusu, Şenol hocamızın bileceği bir karar" ifadesini kullandı.