Seba olsa konuşmazdı!
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, “Hakem kararları derbinin önüne geçti. Seba olsa, ‘Beni hakemlerle ilgili konuşturmayın’ der, konuyu kapatırdı” dedi.
Beşiktaş Genel Sekreteri ve yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ürkmezgil, cumartesi günü oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili olarak, "'Bunu yönetim kurulunda olmadan önce soracak olsaydınız, konuşurdum. 62 yaşındayım ve çok hadiseler yaşadım. Oynanan maç elbette önemliydi. Hakemin kararları maçın önüne geçti. Yarın (bugün) yönetim kurulunda bu konu mutlaka konuşulacaktır. Sayın Süleyman Seba bu konulardan her zaman uzak durmuştur. Şimdi olsaydı bile bu konu için, 'Benim hakemlerle ilgili konuşturmayın' der, konuyu kapatırdı" ifadesini kullandı.
GALİBİYET ÖNEMLİYDİ
Trabzonspor'dan üç puan almanın elbette önemli bir sonuç olduğunu belirten Ahmet Ürkmezgil şöyle devam etti: "Trabzonspor karşılaşmasına da çok etkili bir başladık. İki tane bireysel hatanın arka arkaya gelmesiyle oyundan düştük. İkinci yarıda kontra atak oynadık ve net iki tane pozisyon bulduk. Trabzonspor gibi takımdan üç puan almak benim için mutluluk. Avrupa'da şu anda avantajlı durumdayız, bunu devam ettirmek istiyoruz."
GALİBİYET ÖNEMLİYDİ
Trabzonspor'dan üç puan almanın elbette önemli bir sonuç olduğunu belirten Ahmet Ürkmezgil şöyle devam etti: "Trabzonspor karşılaşmasına da çok etkili bir başladık. İki tane bireysel hatanın arka arkaya gelmesiyle oyundan düştük. İkinci yarıda kontra atak oynadık ve net iki tane pozisyon bulduk. Trabzonspor gibi takımdan üç puan almak benim için mutluluk. Avrupa'da şu anda avantajlı durumdayız, bunu devam ettirmek istiyoruz."
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:08
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