Mustafa Pektemek teklifi
Beşiktaş'ın 2011-2012 sezonunda 4 milyon euro'ya G.Birliği'nden transfer ettiği Mustafa Pektemek, Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girdi. Bu sezon 9 maçta 2 gol 2 asistle oynayan Pektemek için Avcı, Başakşehir yönetiminden tecrübeli oyuncunun bonservisinin alınması talebinde bulundu. Başakşehir kulübü, Beşiktaş'a Pektemek'in bonservisi için 400 bin euro ödeyebileceğini iletirken; siyah-beyazlılar da bu konuyu yönetimde değerlendireceklerini belirttiler.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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