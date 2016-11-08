 Mustafa Pektemek teklifi – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    teklifi

    Mustafa Pektemek teklifi
    Beşiktaş'ın 2011-2012 sezonunda 4 milyon euro'ya G.Birliği'nden transfer ettiği , Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girdi. Bu sezon 9 maçta 2 gol 2 asistle oynayan Pektemek için Avcı, Başakşehir yönetiminden tecrübeli oyuncunun bonservisinin alınması talebinde bulundu. Başakşehir kulübü, Beşiktaş'a Pektemek'in bonservisi için 400 bin euro ödeyebileceğini iletirken; siyah-beyazlılar da bu konuyu yönetimde değerlendireceklerini belirttiler.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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