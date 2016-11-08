Kara Kartal'ı çok istedim
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Eto’o bana Beşiktaş’a transferi gerçekleşmediği için üzüldüğünü söyledi. Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı çok istiyordu” diye konuştu
Sezon başında Beşiktaş'ın transfer listesinde adı geçen isimlerden biri olan Samuel Eto'o için, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan ilginç bir yorum geldi. Çalımbay, Radyospor'a Kamerunlu forvetin durumuyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Yıldız golcü Samuel Eto'o'nun performansı ve Ocak ayındaki devre arası transferlerine değinen Çalımbay, "Eto'o bu sene istediği gibi hazırlanamamış. Sezon öncesi Beşiktaş ile transferi gündeme gelmiş. Konuştuğum zaman bu transferden çok mutlu olduğunu, gerçekleşemeyince çok üzüldüğünü ifade etti. Eto'o'ya, Beşiktaş'tan gelen net bir teklif olmuş, son ramakta transfer gerçekleşmemiş. Gerçekleşmeyince üzülmüş, tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi" yorumunu yaptı.
ANTALYA BIRAKMADI
Eto'o için siyah-beyazlı yönetim, Mario Gomez'in durumunun netleşmediği dönem içerisinde nabız yoklaması yapmış, ancak kırmızıbeyazlı kulübün Kamerunlu oyuncuyu bırakmaması nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Eto'o bu sezon 8 resmi maçta forma giyerken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. İlk 6 maçta 1 gol atan Eto'o; son 2 lig maçında ise attığı 2 golle takımına 6 puan kazandırmayı başardı. Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ilk 8 lig maçında rakip filelere 6 gol göndermişti.
ANTALYA BIRAKMADI
Eto'o için siyah-beyazlı yönetim, Mario Gomez'in durumunun netleşmediği dönem içerisinde nabız yoklaması yapmış, ancak kırmızıbeyazlı kulübün Kamerunlu oyuncuyu bırakmaması nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Eto'o bu sezon 8 resmi maçta forma giyerken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. İlk 6 maçta 1 gol atan Eto'o; son 2 lig maçında ise attığı 2 golle takımına 6 puan kazandırmayı başardı. Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ilk 8 lig maçında rakip filelere 6 gol göndermişti.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:11
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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