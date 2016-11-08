Güneş'in tek rakibi Lucescu
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, 10. haftalar itibarıyla takımın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun 2003-2004 sezonundaki performansına yakın bir başarı gösterdi.
Geçen sezon takımını şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş, bu sezon şu ana kadar takımına kazandırdığı puanlarla 2015-2016'yı da geride bıraktı.
Lucescu ile 2003-2004 sezonunda 28 puan topladı
Beşiktaş, 10. haftalar baz alındığında son 15 sezonun en iyi performansını Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2003-2004 sezonunda ortaya koydu.
Siyah-beyazlı takım, 2003-2004'te yaptığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puan elde etti.
En kötü performansı 2004-2005 sezonunda oldu
Siyah-beyazlı ekip, son 15 sezondaki en kötü performansı 2004-2005'te ortaya koydu.
2003-2004 sezonun ilk yarısında rakiplerine büyük fark atan ancak ikinci yarıda yaşadığı düşüşle şampiyonluğu rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, sonraki sezonda toparlanamamanın sıkıntısını yaşadı. Sezona Vicente Del Bosque ile başlayan siyah-beyazlılar, 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 4 yenilgi alarak 12 puanda kalmıştı.
12 sezon sonra 10. haftayı yenilgisiz geçti
Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde, uzun bir aradan sonra 10. hafta sonunda yenilmeme başarısı da gösterdi.
Mircea Lucescu'nun görev aldığı 2002-2003 ile 2003-2004 sezonlarında ilk 10 haftada rakiplerine boyun eğmeyen Beşiktaş, aynı performansı bu sezon da ortaya koydu.
Siyah-beyazlı ekip, 12 sezon sonra 10. haftayı namağlup bir şekilde tamamlamayı bildi.
Son 15 sezon
Beşiktaş'ta son 15 sezonda 10. haftalar itibarıyla görev yapan teknik direktörlerin performansları şöyle:
|Sezon
|G
|B
|M
|Puan
|T. Direktör
|2016-2017
|7
|3
|0
|24
|Şenol Güneş
|2015-2016
|7
|2
|1
|23
|Şenol Güneş
|2014-2015
|6
|2
|2
|20
|Slaven Bilic
|2013-2014
|5
|3
|2
|18
|Slaven Bilic
|2012-2013
|4
|3
|3
|15
|Samet Aybaba
|2011-2012
|5
|2
|3
|17
|Carlos Carvalhal
|2010-2011
|5
|1
|4
|16
|Bernd Schuster
|2009-2010
|5
|3
|2
|18
|Mustafa Denizli
|2008-2009
|6
|3
|1
|21
|Ertuğrul Sağlam-Mustafa Denizli
|2007-2008
|6
|3
|1
|21
|Ertuğrul Sağlam
|2006-2007
|6
|1
|3
|19
|Jean Tigana
|2005-2006
|4
|3
|3
|15
|Rıza Çalımbay-Mehmet Ekşi
|2004-2005
|3
|3
|4
|12
|Vicente Del Bosque
|2003-2004
|9
|1
|0
|28
|Mircea Lucescu
|2002-2003
|6
|4
|0
|22
|Mircea Lucescu
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 11:12
- En az gol atan 2. takım
Toplam 6
Yorum
isminiz Biraz daha sabredelim ne olacak bakalım bu sabır işi bizim felsefimiz oldu taraftar olarak. Ama takıma devre arası birkaç etkili futbolcu alınmassa bu takım çok zor durumda kalır benden söylemesi
- Nazifoğlu: "Terim gelirse mutlu olurum"
Toplam 17
Yorum
serdar akay bu kulüp ne zaman şampiyon v başarılı olmuş son 10 yıla bakın .ÇİFT FORVET li oynadığı zaman (gerets,feldkamp,terim )..ne zaman başarısız olmuş TEK FORVETLİ sistem oynadığı zaman bu yıl ile birlikte 10 yıldır tek forvetli sistem ile sadece 1 şamp var hamzaoğlu dönemi.tek forvetli sistem ile başarısız olan td ler (skibbe,rejkaard,prandelli,mancini,bülent korkmaz,denizli vs...bu kulüp ne zaman transferde başarısız olmuş terim in aysal döneminde getirdiği scoutler yüzünden o günden bugüne gs sakat moruk futbolcuların adresi olmuş.avrupada ödüller almış mahmut alparslan gibi scout ekibinin başındaki adamı gönder emre utkucan denen bu ftbl cahillerini scout yap.BAŞARI AYRINTILARDA GİZLİDİR.
- Nazifoğlu: "Terim gelirse mutlu olurum"
Toplam 17
Yorum
fenerli Bu nasıl bir mantık? Riekerink kadıköyde maç izlese adama mı saldıracaklar? Sen rakibini izleyebileceğin en önemli maça teknik direktörünü göndermiyorsun bir de iyi bir şey yapmış gibi anlatıyorsun. Neyse bizim için iyi olmuş. Bu maçtan sonra da top bizdeydi nasıl 6 yedik anlamadım der artık.
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