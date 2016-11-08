 Güneş'in tek rakibi Lucescu – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Güneş'in tek rakibi Lucescu

    Güneş'in tek rakibi Lucescu

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, 10. haftalar itibarıyla takımın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun 2003-2004 sezonundaki performansına yakın bir başarı gösterdi.

    Siyah-beyazlı takım, bu sezon 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 24 puan topladı. Süper Lig'de 26 puanlı Medipol Başakşehir'in arkasında 2. sırada bulunan Beşiktaş, Güneş yönetiminde 10. haftalar itibarıyla topladığı 24 puanla, son 15 sezonda en iyi ikinci performansına imza attı.

    Geçen sezon takımını şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş, bu sezon şu ana kadar takımına kazandırdığı puanlarla 2015-2016'yı da geride bıraktı.

    Lucescu ile 2003-2004 sezonunda 28 puan topladı

    Beşiktaş, 10. haftalar baz alındığında son 15 sezonun en iyi performansını Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2003-2004 sezonunda ortaya koydu.

    Siyah-beyazlı takım, 2003-2004'te yaptığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puan elde etti.

    En kötü performansı 2004-2005 sezonunda oldu

    Siyah-beyazlı ekip, son 15 sezondaki en kötü performansı 2004-2005'te ortaya koydu.

    2003-2004 sezonun ilk yarısında rakiplerine büyük fark atan ancak ikinci yarıda yaşadığı düşüşle şampiyonluğu rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, sonraki sezonda toparlanamamanın sıkıntısını yaşadı. Sezona Vicente Del Bosque ile başlayan siyah-beyazlılar, 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 4 yenilgi alarak 12 puanda kalmıştı.

    12 sezon sonra 10. haftayı yenilgisiz geçti

    Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde, uzun bir aradan sonra 10. hafta sonunda yenilmeme başarısı da gösterdi.

    Mircea Lucescu'nun görev aldığı 2002-2003 ile 2003-2004 sezonlarında ilk 10 haftada rakiplerine boyun eğmeyen Beşiktaş, aynı performansı bu sezon da ortaya koydu.

    Siyah-beyazlı ekip, 12 sezon sonra 10. haftayı namağlup bir şekilde tamamlamayı bildi.

    Son 15 sezon

    Beşiktaş'ta son 15 sezonda 10. haftalar itibarıyla görev yapan teknik direktörlerin performansları şöyle:

    Sezon G B M Puan T. Direktör
    2016-2017 7 3 0 24 Şenol Güneş
    2015-2016 7 2 1 23 Şenol Güneş
    2014-2015 6 2 2 20 Slaven Bilic
    2013-2014 5 3 2 18 Slaven Bilic
    2012-2013 4 3 3 15 Samet Aybaba
    2011-2012 5 2 3 17 Carlos Carvalhal
    2010-2011 5 1 4 16 Bernd Schuster
    2009-2010 5 3 2 18 Mustafa Denizli
    2008-2009 6 3 1 21 Ertuğrul Sağlam-Mustafa Denizli
    2007-2008 6 3 1 21 Ertuğrul Sağlam
    2006-2007 6 1 3 19 Jean Tigana
    2005-2006 4 3 3 15 Rıza Çalımbay-Mehmet Ekşi
    2004-2005 3 3 4 12 Vicente Del Bosque
    2003-2004 9 1 0 28 Mircea Lucescu
    2002-2003 6 4 0 22 Mircea Lucescu
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:12
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