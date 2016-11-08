Doğru söyle Orman
Metin Yüksel, telefonda görüştüğü Fikret Orman’ı yalanladı: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Turkuvaz Grubu’ndan Metin Yüksel beni arayıp yaptığımız doğru değil. Sizin de yaptığınız doğru değil” şeklinde bir açıklama yaptı. Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel, Orman’ın bu sözlerine tepki gösterip, “Öyle bir şey demedim. Kimse hayale kapılmasın” dedi.
Beşiktaş-Trabzonspor maçından sonra FOTOMAÇ'ı hedef alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün akşam 360 kanalında yayınlanan "Telegol" programına bağlanıp "Turkuvaz Grubu'ndan Metin Yüksel beni arayıp 'Bizim yaptığımız doğru değil, sizin de yaptığınız doğru değil.
Biz bir aileyiz. Bunlara gerek yok' dedi.
Haklıdır bizim de yasak koymak gibi büyük reaksiyonlar yapmamamız lazım. Yasağı kaldırıyoruz" dedi. Ancak Orman'ın bu açıklamalarına Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel'den yanıt geldi. Aynı programda cevap hakkını kullanan Yüksel, "Biz kendisiyle görüşme yaptık. Benim "Fotomaç Gazetesi'nin manşeti doğru değildir" diye bir bir beyanım olmadı" diye konuştu.
'BiZ HER ZAMAN DESTEKLEDİK'
Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: "Sayın başkan ile ne konuştuğumu biliyorum.
Sayın başkana ifade ettiğim şey şuydu; Türk futbolunun en değerli kulüplerinden biri Beşiktaş Spor Kulübümüz, geçmiş yıllarda ligde tutunamazken, şampiyonluk iddiası yokken kulübü sırtladı. Bir noktaya taşıdı, şampiyonluk hedefi koydu ve taraftarlarına camiasına muhteşem bir stat hediye etti. Bunları yaparken Turkuvaz Medya Grubu'nun bütün yayın unsurları sayın başkanın ve yönetim kurulunun yanında durdu. Çünkü Türkiye için güzel şeyler yaptılar. Bunu destekledik biz manşetlerde, yazarlarda, yorumlarda… En son Vodafone Arena'nın resmi açılışında yayın yönetmenlerimiz, spor yazarlarımız, müdürlerimiz yer aldı. Güzel haberler yaptık."
'YARATICI BİR BAŞLIKTI'
"Başkana şunu dedim, "Ben bu haberde yanlışlık görmüyorum. Çünkü söz konusu hakemi bütün spor programlarında zaten doğradılar. Hakemin yanlış maç yönettiğini, katlettiğini bütün yorumcular söyledi.
Bunun tersini söyleyen yok. Fotomaç Gazetesi bir takdir hakkı, bir yaratıcılık kullanmış, bir illustrasyon kullanmış.
Şimdi bir, bu ironiden başta başkan olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinin, camianın alınganlık çıkarmasına gerek yok. Biz Beşiktaş'ın zor günlerinde bizzat yanında olduk.
Gittik görüştük. Karşılıklı gidip geldik, ağırladık onları onlar bizi ağırladı. Bizim Beşiktaş camiasıyla karşılıklı bir gönül bağımız var."
'ÇOK BÜYÜK BİR ÇİRKİNLİK'
"Altını çizerek söylüyorum. Beşiktaş camiası şunu özellikle dinlesin. Eleştiriyi hazmedecekler.
Dedim ki başkana, 'VELEV Kİ, yanlış bir şey yapmış dedim. VELEV Kİ, Fotomaç gazetesi abartmış olabilir. Bunun karşılığı anlamsız bir şekilde, bütün spor camiasının eleştirdiği bir şekilde, faşizan bir şekilde yasak koymak mı? Bu olmaz başkan dedim.
Üstüne basarak söylüyorum "VELEV Kİ".
Hata değil. Bir gazetecelik yaptı arkadaşlarım.
Orası benim markam. Ezdirmem kimseye.
Sen bir takım çevrelerden eleştiri aldın diye FOTOMAÇ'a nasıl yasak uygularsın. Çok büyük çirkinlik bu. Yanlış yaptın dedim."
'HADDİNİZ VE YETKİNİZ YOK'
"Dedim ki, "Başkan yöneticilik şudur, zor zamanda doğru manevra yapmak hem kitleni, hem camianı memun edecek hemde sana bugüne kadar yüzlerce manşetle destek olmuş, Türkiye'nin en en etkili Medya Grubu'nu karşıya almadan, bu gruba sansür ve yasak uygulamadan bunu halledeceksin dedim. Çıkıp, gazeteciliği beğenmedim, camiam incindi, algı operasyonu var" diyebilirsin. Benim gazeteme yasak koyamazsın.
Buna haddiniz de yok, yetkiniz de yok. Ben böyle bir yasağı tanımıyorum zaten."
'GERİ ADIM ATMALILAR'
"Benim camiayla, Beşiktaş taraftarıyla, başkanla bir sorunum yok ki. Benim hiçbir kulüple zorum yok. Bunu düzeltmek senin vazifen dedim'. 'Ben toparlayacağım' dedi. Toparlamak bu mu? Ben olaya neden müdahil oldum. Ben FOTOMAÇ'ın yayın yönetmeni değilim ama biz büyük bir ekibiz. 20 tane büyük medya markam var. Ben bunları korumak için medya diliyle müdahale ederim.
Bizim haberimizde bir kasıt yok. Bizim grubumuzun Beşiktaş'a bir kastının olmadığı yayınlarla, yazılarla sabit. Arşive girip baksınlar.
Stada nasıl destek vermişiz, şampiyonluğu nasıl kutlamışız baksınlar. Fotomaç bir gazetecilik yapmış, illustrasyon yapmış. Ben bunu desteklerim. Mahcup olmam. 100 tanesinden memnun olmuşsun, 1 tanesi şahsını rencide etmiş. Ben yapacağım haberi değiştirmem ki.
Bugüne kadar yaptığımız manşetler, zor günlerde verdiğimiz destekler ortada. Başkan Fikret Orman ve yönetimi geri adım atarlar, sitelerinden duyururlar öyle çözülür. Bu bana da yapılsa, Hürriyet Grubu'na da yapılsa, 'SiTEDEN başka bir gruba da yapılsa böyledir."
Biz bir aileyiz. Bunlara gerek yok' dedi.
Haklıdır bizim de yasak koymak gibi büyük reaksiyonlar yapmamamız lazım. Yasağı kaldırıyoruz" dedi. Ancak Orman'ın bu açıklamalarına Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel'den yanıt geldi. Aynı programda cevap hakkını kullanan Yüksel, "Biz kendisiyle görüşme yaptık. Benim "Fotomaç Gazetesi'nin manşeti doğru değildir" diye bir bir beyanım olmadı" diye konuştu.
'BiZ HER ZAMAN DESTEKLEDİK'
Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: "Sayın başkan ile ne konuştuğumu biliyorum.
Sayın başkana ifade ettiğim şey şuydu; Türk futbolunun en değerli kulüplerinden biri Beşiktaş Spor Kulübümüz, geçmiş yıllarda ligde tutunamazken, şampiyonluk iddiası yokken kulübü sırtladı. Bir noktaya taşıdı, şampiyonluk hedefi koydu ve taraftarlarına camiasına muhteşem bir stat hediye etti. Bunları yaparken Turkuvaz Medya Grubu'nun bütün yayın unsurları sayın başkanın ve yönetim kurulunun yanında durdu. Çünkü Türkiye için güzel şeyler yaptılar. Bunu destekledik biz manşetlerde, yazarlarda, yorumlarda… En son Vodafone Arena'nın resmi açılışında yayın yönetmenlerimiz, spor yazarlarımız, müdürlerimiz yer aldı. Güzel haberler yaptık."
'YARATICI BİR BAŞLIKTI'
"Başkana şunu dedim, "Ben bu haberde yanlışlık görmüyorum. Çünkü söz konusu hakemi bütün spor programlarında zaten doğradılar. Hakemin yanlış maç yönettiğini, katlettiğini bütün yorumcular söyledi.
Bunun tersini söyleyen yok. Fotomaç Gazetesi bir takdir hakkı, bir yaratıcılık kullanmış, bir illustrasyon kullanmış.
Şimdi bir, bu ironiden başta başkan olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinin, camianın alınganlık çıkarmasına gerek yok. Biz Beşiktaş'ın zor günlerinde bizzat yanında olduk.
Gittik görüştük. Karşılıklı gidip geldik, ağırladık onları onlar bizi ağırladı. Bizim Beşiktaş camiasıyla karşılıklı bir gönül bağımız var."
'ÇOK BÜYÜK BİR ÇİRKİNLİK'
"Altını çizerek söylüyorum. Beşiktaş camiası şunu özellikle dinlesin. Eleştiriyi hazmedecekler.
Dedim ki başkana, 'VELEV Kİ, yanlış bir şey yapmış dedim. VELEV Kİ, Fotomaç gazetesi abartmış olabilir. Bunun karşılığı anlamsız bir şekilde, bütün spor camiasının eleştirdiği bir şekilde, faşizan bir şekilde yasak koymak mı? Bu olmaz başkan dedim.
Üstüne basarak söylüyorum "VELEV Kİ".
Hata değil. Bir gazetecelik yaptı arkadaşlarım.
Orası benim markam. Ezdirmem kimseye.
Sen bir takım çevrelerden eleştiri aldın diye FOTOMAÇ'a nasıl yasak uygularsın. Çok büyük çirkinlik bu. Yanlış yaptın dedim."
'HADDİNİZ VE YETKİNİZ YOK'
"Dedim ki, "Başkan yöneticilik şudur, zor zamanda doğru manevra yapmak hem kitleni, hem camianı memun edecek hemde sana bugüne kadar yüzlerce manşetle destek olmuş, Türkiye'nin en en etkili Medya Grubu'nu karşıya almadan, bu gruba sansür ve yasak uygulamadan bunu halledeceksin dedim. Çıkıp, gazeteciliği beğenmedim, camiam incindi, algı operasyonu var" diyebilirsin. Benim gazeteme yasak koyamazsın.
Buna haddiniz de yok, yetkiniz de yok. Ben böyle bir yasağı tanımıyorum zaten."
'GERİ ADIM ATMALILAR'
"Benim camiayla, Beşiktaş taraftarıyla, başkanla bir sorunum yok ki. Benim hiçbir kulüple zorum yok. Bunu düzeltmek senin vazifen dedim'. 'Ben toparlayacağım' dedi. Toparlamak bu mu? Ben olaya neden müdahil oldum. Ben FOTOMAÇ'ın yayın yönetmeni değilim ama biz büyük bir ekibiz. 20 tane büyük medya markam var. Ben bunları korumak için medya diliyle müdahale ederim.
Bizim haberimizde bir kasıt yok. Bizim grubumuzun Beşiktaş'a bir kastının olmadığı yayınlarla, yazılarla sabit. Arşive girip baksınlar.
Stada nasıl destek vermişiz, şampiyonluğu nasıl kutlamışız baksınlar. Fotomaç bir gazetecilik yapmış, illustrasyon yapmış. Ben bunu desteklerim. Mahcup olmam. 100 tanesinden memnun olmuşsun, 1 tanesi şahsını rencide etmiş. Ben yapacağım haberi değiştirmem ki.
Bugüne kadar yaptığımız manşetler, zor günlerde verdiğimiz destekler ortada. Başkan Fikret Orman ve yönetimi geri adım atarlar, sitelerinden duyururlar öyle çözülür. Bu bana da yapılsa, Hürriyet Grubu'na da yapılsa, 'SiTEDEN başka bir gruba da yapılsa böyledir."
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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