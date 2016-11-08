Devler Ligi’nden Kartal paylaşımı!

Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabı "ChampionsLeague" Beşiktaş ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Kartal'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın bilgisi verilirken "Beşiktaş bu sezon oynadığı 14 maçta da yenilmedi (8 galibiyet, 6 beraberlik)" detayı paylaşıldı.