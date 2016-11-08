Devler Ligi’nden Kartal paylaşımı!
Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabı "ChampionsLeague" Beşiktaş ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Kartal'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın bilgisi verilirken "Beşiktaş bu sezon oynadığı 14 maçta da yenilmedi (8 galibiyet, 6 beraberlik)" detayı paylaşıldı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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Toplam 10
Yorum
nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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Toplam 19
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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