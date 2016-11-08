 Devler Ligi’nden Kartal paylaşımı! – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Devler Ligi’nden Kartal paylaşımı!

    Devler Ligi’nden Kartal paylaşımı!
    Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabı "ChampionsLeague" Beşiktaş ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Kartal'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın bilgisi verilirken "Beşiktaş bu sezon oynadığı 14 maçta da yenilmedi (8 galibiyet, 6 beraberlik)" detayı paylaşıldı.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
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