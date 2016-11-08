 Boyko geri dönüyor – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Boyko geri dönüyor

    Boyko geri dönüyor

    Beşiktaş'ın Malaga'ya kiraladığı kaleci Boyko, mecburen geri dönüyor.

    Geçen sezon Başkan kontenjanından Dnipro'dan Beşiktaş'a gelen ve sadece 5 resmi maçta forma giyen , sezon başında kiralık olarak gittiği Malaga'da da kendisine forma bulamadı. Ukraynalı kaleci, La Liga'da geride kalan 11 haftada bir maçta dahi İspanyol ekibinin formasını giyemedi. Malaga yönetimi 28 yaşındaki file bekçisi Boyko'nun devre arasında Beşiktaş'a geri dönmesi için çalışmalar başlatırken, birinci kalecileri Kameni'yi zorlayacak maliyeti daha düşük ve genç bir kaleci transfer etmek için harekete geçti.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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