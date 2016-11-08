Beşiktaş'ın rakibi Stelmet Zielona

Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında yarın Polonya'nın Stelmet Zielona'yı konuk edecek.

Beşiktaş Sompo Japan ile Stelmet Zielona arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de BJK Akatlar Arena'da yapılacak.

Siyah-beyazlı ekip, E Grubu'nda şu ana dek yaptığı 3 maçı kazanırken, Polonya temsilcisi ise 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

Grupta puan durumu şöyle: