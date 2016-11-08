Beşiktaş'ın rakibi Stelmet Zielona
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet serisini sürdürmek için yarın sahaya çıkacak.
Beşiktaş Sompo Japan ile Stelmet Zielona arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de BJK Akatlar Arena'da yapılacak.
Siyah-beyazlı ekip, E Grubu'nda şu ana dek yaptığı 3 maçı kazanırken, Polonya temsilcisi ise 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
Grupta puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1. Beşiktaş
|3
|3
|0
|257
|215
|6
|2. AEK
|3
|2
|1
|250
|195
|5
|3. D. Sassari
|3
|2
|1
|241
|218
|5
|4. Partizan
|3
|2
|1
|185
|197
|5
|5. Ludwigsburg
|3
|1
|2
|233
|193
|4
|6. Zielona
|3
|1
|2
|198
|202
|4
|7. Szolnoki
|3
|1
|2
|178
|263
|4
|8. Spirou
|3
|0
|3
|208
|267
|3
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 10:28
- Volkan: Hangisi daha önemli?
Toplam 7
Yorum
Umit Sen milleti evinden aldirirken onlarin cocuklari esleri var mi diye hic dusundunnmu volkan efendi, kendi kapinin onunu supur once hala insanlara gonderme yapiyorsun. Milli takimi dusunen bir insan boyke polemiklere girmez, senin derdin milli takimin basarisi degil senin milli takimda olmaman
- MHK el attı
Toplam 57
Yorum
...... SN NAMOĞLU KALKAVANLA TS İÇİN BİR ŞEY KONUŞUNCA PUANLAR DEĞİŞECEK Mİ. TS İÇİN KONUŞUYORSUN DA GS YIN 3 HAFTADA 4 PENALTISI VERİLMEDİ. NİYE AYDINURUS LA VE KALKAVANLA GS İÇİN KONUŞMA GEREĞİNİ DUYMADIN.BİR LAF VARDIR ANANI BELLEYEN KADI, KİME KİMİ ŞİKAYET EDİYORLAR. GS YIN HAKLARINI YİYEREK NERELERE DÜŞÜRDÜNÜZ VE FB Yİ DE KUYUDAN İPLE ÇIKARARAK GS YIN ÖNÜNE MORALLİ ÇIKARIP AYNI PUANA GETİRDİNİZ. KANKALARLA İŞBİRLİĞİNİZ İYİ OLDUĞU GÖRÜNÜYOR. BİR DE DÜNYANIN HANGİ ÜLKESİNDE TFF VE MHK BAŞKANLARI AYNI KULÜBÜN BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİ. OLUSA BÖYLE BİZDEKİ GİBİ OLUR İŞTE.
- MHK el attı
Toplam 57
Yorum
Mert Beyler cabalariniz yetmez, sampiyon olacagiz yine
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