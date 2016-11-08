 Beşiktaş'ın rakibi Stelmet Zielona – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Beşiktaş'ın rakibi Stelmet Zielona

    Beşiktaş'ın rakibi Stelmet Zielona

    Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet serisini sürdürmek için yarın sahaya çıkacak.

    Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında yarın Polonya'nın Stelmet Zielona'yı konuk edecek.

    Beşiktaş Sompo Japan ile Stelmet Zielona arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de BJK Akatlar Arena'da yapılacak.

    Siyah-beyazlı ekip, E Grubu'nda şu ana dek yaptığı 3 maçı kazanırken, Polonya temsilcisi ise 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

    Grupta puan durumu şöyle:

    Takımlar O G M A Y P
    1. Beşiktaş 3 3 0 257 215 6
    2. AEK 3 2 1 250 195 5
    3. D. Sassari 3 2 1 241 218 5
    4. Partizan 3 2 1 185 197 5
    5. Ludwigsburg 3 1 2 233 193 4
    6. Zielona 3 1 2 198 202 4
    7. Szolnoki 3 1 2 178 263 4
    8. Spirou 3 0 3 208 267 3
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:28
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