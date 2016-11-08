 Benfica’nın sakatlıklarla başı dertte – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    ’nın sakatlıklarla başı dertte

    Benfica’nın sakatlıklarla başı dertte

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi 'nın başı sakatlıklarla dertte.

    Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la beraber B grubunda yer alan 'da sakatlıklar artmaya devam ediyor. Portekiz liginin 10. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Benfica'da takım kaptanı Luisao sakatlandı. Maçın başında sakatlanan Brezilyalı futbolcu, 17. dakikada yerini Lisandro Lopez'e bıraktı. Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Portekiz ekibinde Luisao'nun da sakatlanması moralleri bozdu. Luisao'nun durumunun bugün netlik kazanması bekleniyor.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
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