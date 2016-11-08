Benfica’nın sakatlıklarla başı dertte
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın başı sakatlıklarla dertte.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la beraber B grubunda yer alan Benfica'da sakatlıklar artmaya devam ediyor. Portekiz liginin 10. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Benfica'da takım kaptanı Luisao sakatlandı. Maçın başında sakatlanan Brezilyalı futbolcu, 17. dakikada yerini Lisandro Lopez'e bıraktı. Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Portekiz ekibinde Luisao'nun da sakatlanması moralleri bozdu. Luisao'nun durumunun bugün netlik kazanması bekleniyor.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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