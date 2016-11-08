 Aboubakar’a 12 milyon TL – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    ’a 12 milyon TL

    Aboubakar’a 12 milyon TL

    Beşiktaş yönetimi, kiralık olarak forma giyen Kamerunlu forvet Vincent için düşündüğü bonservis bedelini belirledi

    KARA Kartal'ın yeni forveti Vincent için yönetimin belirlediği bonservis bedeli belli oldu. Siyah-beyazlı yetkililer, sözleşmesinde 10 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Aboubakar için, 3.5 milyon euro'luk bir bedel belirledi.

    Porto'dan 1 yıllığına kiralanan ve şu anda takım içinde en fazla kazanan oyuncu olan Kamerunlu forvetle yola devam edilmesi düşünülürken, UEFA'nın finansal fair-play kuralları da göz önüne alınarak bir planlama yapıldı.

    Bu planlamada Aboubakar'a verilecek olan rakamın sözleşmesinde yazan rakamın ancak %30'u olabileceği öngörüldü. Senelik 3.3 milyon euro garanti para + puan başına da 4 bin euro kazanan Vincent; bu sezon 12 resmi maçta forma giyerken 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

    SAKATLANMADAN GERİ DÖN
    Teknik heyet, Milli takıma giden Aboubakar'ı sakatlık konusunda uyardı. Performansını son haftalarda artıran Aboubakar, "Bizim için önemli olduğunu biliyorsun. Elbette Milli formanın hakkını ver ancak sakatlanmadan dönmeye azami özen göster. Sıkıntı yaşamak istemiyoruz" şeklinde uyarıldı.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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