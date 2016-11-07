 Zorlu fikstür kapıya dayandı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Zorlu fikstür kapıya dayandı

    Zorlu fikstür kapıya dayandı
    , 21 gün içinde tam 7 maça çıkacak. Kartal ayın 19'unda deplasmanından sonra 23'ünde 'nde 'yı ağırlayacak. 26'sında rakip Medipol Başakşehir. 30 Kasım'da ise 'nda Darıca ile kapışacak. 3 Aralık'ta ligde ile deplasmanda oynadıktan sonra 6 Aralık'ta Dinamo Kiev ile kapışacak. 10 Aralık'ta da Bursaspor ile mücadele verecek.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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