Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan'dan Beşiktaş yönetimine: Biz ne Beşiktaş’ı küçük düşürdük, ne de galibiyetini eleştirdik. Biz hakem hatasını yazmayacak mıyız! İlkeli yayıncılığı ile geçen sezon “Fotomaç hep yanımızda oldu” diyenler, bu sezon ne değişti? Unutmayın, gün gelecek adalet size de lazım olacak.

Beşiktaş Yönetimi, Beşiktaş- Trabzonspor derbisinden sonra attığımız 'Kartal Pençesi' başlığımıza alınganlık gösterip Fotomaç'ı susturmak, gözdağı vermek için 'Fotomaç Gazetesi'ni artık tesislerimize almayacağız' diye bir yazı yayınladı.

Beşiktaşlılık duruşuna bakın hele!

Basına sansür uyguluyor yönetim! Ortaçağ karanlığına, zihniyetine bakın!

Ne yapmış Fotomaç peki; vermediği kırmızı kartlar ve çalmadığı penaltı düdüğü ile Trabzonspor'u yakan Mete Kalkavan'ı 'Kartal Pençesi' diye manşet yapmış.

Beşiktaş'a şirin görünmek uğruna haksızlığı görmezden gelmemiş.

Korkmamış, yürekli gazetecilik yapmış.

Temiz futbolun destekçisi olmuş.

Sahadaki kirli işleri halının altına süpürmemiş.

Kulüpte çalışan iki meslektaşımızın olduğu yerde Rıdvan Akar (Beşiktaş Kulübü İletişim Danışmanı) ve Candaş Tolga Işık (Basınla İlişkiler ve Beşiktaş Medyasından Sorumlu Yönetici) böyle bir yazının yazılmasına göz yumulmuş. Başkan Fikret Orman da böyle bir sansüre seyirci kalmış. Elbirliği ile Fotomaç'a gözdağı vermeye çalışmışlar akılları sıra. Yok öyle yağma...



DİMDİK AYAKTA DURUYORUZ

Mete Kalkavan'ın eleştirilmesine tahammül edememişler. Oysa geçen sezon Beşiktaşlı yöneticiler değil miydi Fotomaç'a ve Turgay Demir'e ilkeli ve cesur gazeteciliğimiz için çok teşekkür eden! Ne değişti Sayın Orman! Hakem hatası ile kazanmak mıdır Beşiktaşlılık duruşu? Farkında değilsiniz ama hakem sizin galibiyetinize de gölge düşürdü. Unutmayın Sayın Orman adalet gün gelecek size de lazım olacak! O zaman sesinizi duyurmak için Fotomaç gibi yürekli bir gazeteye çok ihtiyaç duyacaksınız. Bizi tesislerinize alsanız ne olur almazsanız ne?

Siz şimdi Fotomaç'ın size biat edeceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Fotomaç, ne başkanlar ne yöneticiler gördü, hepsi gelip geçti.

Fotomaç dimdik ayakta duruyor.

Ne siz ne diğerleri bizi susturamayacaksınız!

Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Verilemeyecek hesabımız da yok. Baltayı taşa vurdunuz Sayın Orman! Doğru tektir...

Ve biz doğru yoldan şaşmayacağız.

Bu böyle biline.





