 Talisca çabuk ayaklandı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Talisca çabuk ayaklandı

    Talisca çabuk ayaklandı

    Ayak tarak kemiği kırılan geçen hafta ameliyat olmuştu. Ayağa kalkıp yürümesi için 3 haftalık bir süre gerekiyordu. Ancak 22 yaşındaki genç futbolcu çabuk toparlandı.

    Brezilyalı oyuncu dün evinin bahçesinde topallayarak da olsa kısa bir yürüyüş yaptı. Görüntülerini de İnstagram'dan paylaştı. Talisca "Beklenilenden çabuk ayağa kalktım. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum, daha güçlü şekilde döneceğim. Eşim bana iyi bakıyor" dedi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:25
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