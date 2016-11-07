Talisca çabuk ayaklandı

Ayak tarak kemiği kırılan Anderson Talisca geçen hafta ameliyat olmuştu. Ayağa kalkıp yürümesi için 3 haftalık bir süre gerekiyordu. Ancak 22 yaşındaki genç futbolcu çabuk toparlandı.

Brezilyalı oyuncu dün evinin bahçesinde topallayarak da olsa kısa bir yürüyüş yaptı. Görüntülerini de İnstagram'dan paylaştı. Talisca "Beklenilenden çabuk ayağa kalktım. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum, daha güçlü şekilde döneceğim. Eşim bana iyi bakıyor" dedi.