 Oğuzhan: Daha iyi olacağım – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Oğuzhan: Daha iyi olacağım

    Oğuzhan: Daha iyi olacağım
    Sakatlığını atlatıp maçıyla sahalara dönen Oğuzhan Özyakup gelecek adına umut dağıttı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Ozi "Henüz ritim bulamadım. Oynadıkça formum artacak. Bu sezon farklı kulvarlarda birçok maç oynuyoruz. Bu sene takımda herkese çok ihtiyaç var. Ben de elimden geleni yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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