 Liderden kimse yok – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Liderden kimse yok

    Liderden kimse yok
    21 Yaş Altı Milli Takımı'nda Beşiktaş'tan kimsenin çağırılmaması dikkat çekti. U21 Ligi'nde lider durumda bulunan siyah-beyazlıların hiçbir futbolcusu Almanya ile oynanacak mücadeleye davet almadı. Siyah-beyazlı camiadan bu tercihe ciddi biçimde tepki yükseldi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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