Liderden kimse yok

21 Yaş Altı Milli Takımı'nda Beşiktaş'tan kimsenin çağırılmaması dikkat çekti. U21 Ligi'nde lider durumda bulunan siyah-beyazlıların hiçbir futbolcusu Almanya ile oynanacak mücadeleye davet almadı. Siyah-beyazlı camiadan bu tercihe ciddi biçimde tepki yükseldi.