 Kerim Frei yol ayrımında – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    yol ayrımında

    Kerim Frei yol ayrımında

    Teknik direktör 'in forma vermediği devre arasında siyah-beyazlı kulüpten ayrılma ihtimalini ciddi biçimde gündemine aldı.

    Ligde sadece 37 dakika oynayan 22 yaşındaki futbolcu ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir yakından ilgileniyor. de artık oynayabileceği bir takımda forma giymek için ayrılığa sıcak bakıyor.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:26
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