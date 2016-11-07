 Güneş’i dinle uçarsın – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Güneş’i dinle uçarsın

    Güneş’i dinle uçarsın

    ve Eto’o Kartal’ın Afrikalı forveti ’a öğüt verdi: “ ne derse yap. O seni dünya yıldızı yapar. Elinde herkes parlıyor”

    'ın bu sezon 'dan kiraladığı Vincent Aboubakar, isteği, azmi, mücadeleci kimliğiyle teknik direktör Şenol Güneş'in takdirini kazanmış durumda. Ancak 24 yaşındaki forvetin gol yollarında etkisiz olması can sıkıyor. Teknik direktör , Aboubakar'ın teknik yönden eksik olduğunu belirtip ona 'altyapı idmanları' yaptırıyordu. Aboubakar zaman zaman bundan sıkıldığını dile getiriyordu.

    'MARİO GOMEZ'E BİR BAK'
    Afrika'nın yıldız futbolcuları Demba Ba ve Samuel Eto'o ise Avrupa piyasasında yeni yeni parlayan 'a öğüt yağdırdı. Efsane ikili "Şenol Güneş ne derse harfiyen yap. Bak , Beşiktaş'a gelmeden önce kimse yüzüne bakmıyordu onun yeniden Alman Milli Takımı'na girmesini sağladı. Senin gibi bir yeteneği dünya yıldızı yapar" tavsiyesinde bulundular. Aboubakar da Afrika futbolunun son dönemde yetiştirdiği büyük yıldızları dinleyerek gollerine başladı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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