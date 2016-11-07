 Dusko Tosic Adana’ya hazır – Fotomaç – 07 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Adana’ya hazır

    Dusko Tosic Adana’ya hazır
    Cezası nedeniyle maçında forma giymeyen , milli arada sakatlık belasından da kurtulacak. Sırp stoperin 1 hafta takımdan ayrı çalışacağı belirtildi. Bu sakatlığı milli araya denk geldiği için maç kaçırmayacak. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ın Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada formasına kavuşacak.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dusko Tosic Adana’ya hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.