Demirbilek Kara Kartal
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde güçlü kadrosunun da hakkını vererek tam bir ‘buldozer’ gibi... Kartal’ın bileğini bükebilen çıkmadı.
HERKESİ HAZIR TUTTU
Beşiktaş'ı "Yenilmez Armada" haline getiren Şenol Güneş'in elini bu kadar güçlendiren oyun taktiği kadar, sınırlarını sonuna kadar zorlayarak kullandığı derin kadrosu. Güneş zaman zaman fazla rotasyon yapmakla eleştirilse de yakında Türkiye Kupası'nın başlamasıyla 3 kulvara yayılacak zorlu maçlarda oyuncularını değiştirerek kullanarak 'yenilmez' hale geliyor. Deneyimli hoca takımda birçok sakat olmasına rağmen, yedek olarak görülen futbolcuları da hep hazır tutarak başarının mimarı konumunda.
VODAFONE ARENA'DA GOL OLUP YAĞIYOR
Beşiktaş yeni evi Vodafone Arena'ya geçtiğimiz sezonun son 3 maçında geçmişti. Siyah-beyazlılar o günden bu yana sahasında 8 maça çıktı. Kartal bu 8 karşılaşmada fileleri 24 kez sarsmayı bildi. Vodafone Arena tribünlerine gelenler takımlarından maç başına ortalama 3 gol gördüler. Beşiktaş, Vodafone Arena'ya geçtiğinden beri henüz mağlubiyet yüzü görmedi.
SÜPER LİG MAÇLARI
Beşiktaş-Alanya: 4-1
Konya-Beşiktaş: 2-2
Beşiktaş-Karabük: 3-1
Akhisar Bld.-Beşiktaş: 0-2
Beşiktaş-Galatasaray: 2-2
Ç.Rize-Beşiktaş: 0-1
Kayseri-Beşiktaş: 0-1
Beşiktaş-Antalya: 3-0
Gençlerbirliği-Beşiktaş: 1-1
Beşiktaş-Trabzon: 2-1
DEVLER LİGİ MAÇLARI
Benfica-Beşiktaş: 1-1
Beşiktaş-Dinamo Kiev: 1-1
Napoli-Beşiktaş: 2-3
Beşiktaş-Napoli: 1-1
HAZIRLIK MAÇLARI
Beşiktaş-Al Hilal: 1-1
Beşiktaş-Hoffenheim: 0-0
Beşiktaş-Eibar: 3-0
Beşiktaş-Beylerbeyi: 4-0
Beşiktaş-Olympiakos: 3-0
Beşiktaş-Gaziantep: 3-0
Beşiktaş-Başakşehir: 2-1
?SÜPER KUPA MAÇI
Galatasaray-Beşiktaş: (Penaltılarla kaybetti) 1-1
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:01
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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