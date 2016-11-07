 Demirbilek Kara Kartal – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Demirbilek Kara Kartal

    Demirbilek Kara Kartal

    Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde güçlü kadrosunun da hakkını vererek tam bir ‘buldozer’ gibi... Kartal’ın bileğini bükebilen çıkmadı.

    Şampiyon apoletiyle sezona başlayan gücünü herkese hissettirdi. Siyah-beyazlılar bu sezon oynadığı resmi ve özel toplam 22 maçta hiç yenilmezken 13 galibiyet elde etti. Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş idaresinde, güçlü kadrosuyla ne Napoli ne Galatasaray ne Benfica ne Olympiakas ne Başakşehir ne de diğerleri... Hiçbiri Kartal'ı mağlup etmeyi başaramadı.

    HERKESİ HAZIR TUTTU
    Beşiktaş'ı "Yenilmez Armada" haline getiren Şenol Güneş'in elini bu kadar güçlendiren oyun taktiği kadar, sınırlarını sonuna kadar zorlayarak kullandığı derin kadrosu. Güneş zaman zaman fazla rotasyon yapmakla eleştirilse de yakında Türkiye Kupası'nın başlamasıyla 3 kulvara yayılacak zorlu maçlarda oyuncularını değiştirerek kullanarak 'yenilmez' hale geliyor. Deneyimli hoca takımda birçok sakat olmasına rağmen, yedek olarak görülen futbolcuları da hep hazır tutarak başarının mimarı konumunda.

    VODAFONE ARENA'DA GOL OLUP YAĞIYOR
    Beşiktaş yeni evi 'ya geçtiğimiz sezonun son 3 maçında geçmişti. Siyah-beyazlılar o günden bu yana sahasında 8 maça çıktı. Kartal bu 8 karşılaşmada fileleri 24 kez sarsmayı bildi. Vodafone Arena tribünlerine gelenler takımlarından maç başına ortalama 3 gol gördüler. Beşiktaş, Vodafone Arena'ya geçtiğinden beri henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

    SÜPER LİG MAÇLARI
    Beşiktaş-Alanya: 4-1
    Konya-Beşiktaş: 2-2
    Beşiktaş-Karabük: 3-1
    Akhisar Bld.-Beşiktaş: 0-2
    Beşiktaş-Galatasaray: 2-2
    Ç.Rize-Beşiktaş: 0-1
    Kayseri-Beşiktaş: 0-1
    Beşiktaş-Antalya: 3-0
    Gençlerbirliği-Beşiktaş: 1-1
    Beşiktaş-Trabzon: 2-1

    DEVLER LİGİ MAÇLARI
    Benfica-Beşiktaş: 1-1
    Beşiktaş-Dinamo Kiev: 1-1
    Napoli-Beşiktaş: 2-3
    Beşiktaş-Napoli: 1-1

    HAZIRLIK MAÇLARI
    Beşiktaş-Al Hilal: 1-1
    Beşiktaş-Hoffenheim: 0-0
    Beşiktaş-Eibar: 3-0
    Beşiktaş-Beylerbeyi: 4-0
    Beşiktaş-Olympiakos: 3-0
    Beşiktaş-Gaziantep: 3-0
    Beşiktaş-Başakşehir: 2-1

    ?SÜPER KUPA MAÇI
    Galatasaray-Beşiktaş: (Penaltılarla kaybetti) 1-1
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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