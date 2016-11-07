 Çocuklarım uğurlu geliyor – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Çocuklarım uğurlu geliyor

    Çocuklarım uğurlu geliyor
    maçında ağları sarsan mücadele sonunda mutluydu. Brezilyalı stoper "Çocuklarım ne zaman maça gelse gol atıyorum. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa maçına da gelmişlerdi ve gol atmıştım. Bana uğurlu geliyorlar" dedi. Rdoholfo, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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