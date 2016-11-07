 Bu Cumartesi rakip Alkmaar – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Bu Cumartesi rakip Alkmaar

    Bu Cumartesi rakip Alkmaar
    bu milli arayı da boş geçirmeyecek. Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da Cumartesi günü 15.00'te AZ Alkmaar ile hazırlık maçı oynayacak. Kartal'ın Hollanda takımıyla yapacağı mücadelenin biletleri yakında satışa çıkacak. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş bu karşılaşmada bugüne kadar fazla şans veremediği oyuncularını sahaya sürüp, son durumlarını gözlemleyecek.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:26
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