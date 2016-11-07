 Biyonik adam Hutchinson – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Biyonik adam Hutchinson

    Biyonik adam Hutchinson
    Yıllar geçse de 'ın dinamizminden bir şey götürmüyor. 'ın 33 yaşındaki ön liberosu karşılaşmasındaki oyunuyla bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktırdı. Kanadalı futbolcu yüzde 95 pas isabetiyle oynarken, 1 asist yaptı, 4 gollük pas attı, 5 ikili mücadele kazandı, 3 top kaptı. Atiba maç sonunda "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Trabzonspor bizi maç boyunca çok zorladı. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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