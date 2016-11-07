 Beşiktaş 3 gün izinli – Fotomaç – 07 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    3 gün izinli

    Beşiktaş 3 gün izinli
    Haftayı galibiyetiyle kapatan milli araya mutlu girdi. Teknik direktör futbolcularına 3 gün izin verdi. Deneyimli çalıştırıcı "Aklınızdan futbolu çıkarın. Hobilerinizle uğraşın. Buraya döndüğünüzde hepinizi dinç görmek istiyorum" diyerek yolladı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş 3 gün izinli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.