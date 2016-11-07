 Basketbolda hedef zafer – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Basketbolda hedef zafer

    Basketbolda hedef zafer
    'nde bugün Adana ASKİ'yi konuk edecek. 19.00'da başlayacak mücadele Akatlar Arena'da oynanacak. Siyah-beyazlılar 2 maç sonunda galibiyet alamadı ve sonuncu durumda, ASKİ ise 1 maç kazandı. Kadın takımı ilk galibiyetin peşinde.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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