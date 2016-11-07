 Alkışlar Fabricio’ya – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Alkışlar ’ya

    Alkışlar Fabricio’ya
    'ın sezon başında renklerine bağladığı kaleci kısa sürede taraftarın sevgilisi olmuştu. Tolga Zengin'den formayı kapan Fabri, Trabzonspor karşılaşmasındaki performansıyla alkış topladı. Tribünler yine "Fabri... Fabri..." tezahüratıyla inledi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:27
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