Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan’dan Beşiktaş yönetimine: Biz ne Beşiktaş’ı küçük düşürdük, ne de galibiyetini eleştirdik. Biz hakem hatasını yazmayacak mıyız! İlkeli yayıncılığı ile geçen sezon Fotomaç hep yanımızda oldu diyenler, bu sezon ne değişti? Doğru oyun ve adalet Beşiktaş’a da lazım olacak.

Şöyle söyleyelim. Küfür ve tehdit Beşiktaş'a yakışmıyor. Allah'tan başka kimseden korkumuz yok.

Beşiktaş yönetiminin aldığı sansür kararını doğru bulmuyorum. Çağdışı bir uygulama.

Bu nasıl ortaçağ karanlığı. Biz ne Beşiktaş'ı küçürdük, ne de galibiyetini eleştirdik. Sadece kırmızı kart ve penaltıyı eleştirdik. Hakem Mete Kalkavan'ın elini pençe haline getirdik. Bu bütün dünyada böyledir, böyle espriler yapılır.

Geçen sezon Fotomaç ilkeli yayıncılığı nedeniyle hep yanımızda oldu diyen.

Orman ve ekibi değil miydi! Bu sezon ne değişti. Neymiş Fotomaç biat edecekmiş.

Yok böyle şey.



TESİSLERE ALMASAN NE OLUR!

Aynen bunu söylüyorum. Sen beni tesislere alsan ne olur almasan ne olur. Rıdvan Akar ve Tolga Candaş Işık'ın olduğu yerde bunun çıkması doğru değil. Orman da bu yazıyı mutlaka gördü, inceledi ve Fotomaç'ı hedef aldı. Biz Aziz Yıldırım'ı şike sürecinde yazmıştık. Sansür koymadı.

Biz hakem hatasını yazmayacak mıyız!

Doğru oyun ve adalet Beşiktaş'a lazım olacak. O zaman da Beşiktaş yönetimi Fotomaç gibi gazeteleri ve Erman Toroğlu gibi yazarları arayacak.

Beşiktaşlılık duruşu, herhalde zalimliğin zurnası olun, mazlumun yanında olmayın demek değil. Beşiktaş yönetimi herhalde hakemlerle birlikte hep bizim yanımızda olun, her sene biz şampiyon olalım, bütün kupaları alalım demek istiyor.

Yok öyle yağma!

Biz gördüklerimizi halının altına süpürmüyoruz.

Buradan şunu da söylemek istiyorum.

Eğer yarın ya da öbürgün benim başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu sorumlusu Fikret Orman'dır.





