U21’de de aynı sonuç: 2-1
Beşiktaş, ezeli rakibini alt yapıda da 2-1 yendi. U21 liginde oynanan mücadelede ilk yarıyı geride tamamlayan siyah-beyazlılar, 2. yarıda oyuna ağırlığını koydu. Beşiktaş, Muhammet Öztürk ve Hamza Küçükköylü penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadeleyi A takım futbolcuları da izledi. Siyah- beyazlılar bu sonuçla puanını 24 'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Trabzon ise 17 puanla 5. sırada kaldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
U21’de de aynı sonuç: 2-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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