 U21’de de aynı sonuç: 2-1 – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    U21’de de aynı sonuç: 2-1

    U21’de de aynı sonuç: 2-1
    , ezeli rakibini alt yapıda da 2-1 yendi. U21 liginde oynanan mücadelede ilk yarıyı geride tamamlayan siyah-beyazlılar, 2. yarıda oyuna ağırlığını koydu. Beşiktaş, Muhammet Öztürk ve Hamza Küçükköylü penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadeleyi A takım futbolcuları da izledi. Siyah- beyazlılar bu sonuçla puanını 24 'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Trabzon ise 17 puanla 5. sırada kaldı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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