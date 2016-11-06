Şovun rengi siyah-beyaz!

Arena’da müthiş bir atmosfer vardı. 31 bin Beşiktaşlı işbaşındaydı, 90 dakika susmadı. Taraftar üstüne düşeni fazlasıyla yaptı, futbolcular da zafere uzandı.

Vodafone Arena'da dün gece şov vardı... Taraftarlar tribünde, futbolcular sahada coştu. Bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi takımlarını yalnız bırakmayan Beşiktaşlılar, Dolmabahçe'ye akın etti. Tam 31 bin 621 taraftar, Vodafone Arena'daki yerini alırken, 90 dakika boyunca susmadı. Başlangıç düdüğüyle şölen başlarken, statta bir an olsun sessizlik yaşanmadı. Erken gelen golün ardından büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılar, tribünde üstüne düşeni fazlasıyla yaptı, futbolcuları adeta ateşledi.



ELEŞTİRİLERE CEVAP!

Önceki maçlarda etkili olamadıkları için eleştirilerin hedefinde olan Beşiktaş tribünleri, dün akşam bir başkaydı, "Şampiyon" tezahüratlarıyla stadı inletti. Karşılaşma öncesi tüm futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından da işbaşındaydı. Tezahüratlarına devam eden siyahbeyaz tribünler, futbolculara büyük sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle Ricardo Quaresma ilgilinin odağındaki isim olurken; taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş için de uzun süre tezahüratlarda bulundu.



TRABZON TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Bordo-mavili taraftarlar dün akşam Vodafone Arena'daki yerini aldı. Takımlarını yalnız bırakmayan Trabzonsporlular, kendilerine ayrılan bölümde boş yer bırakmadı. Uzun bir aradan sonra bu sezon Galatasaray maçı için İstanbul'a gelen bordo-mavililer, Beşiktaş karşılaşmasında da görevini yerine getirdi. Karşılaşma boyunca takımlarına büyük destek veren tribünler, Beşiktaş'ı çalıştıran eski teknik direktörleri Şenol Güneş'i alkışlayıp, sevgi gösterisinde bulundu.