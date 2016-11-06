 ''Quaresma kırmızı görmeliydi'' – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    ''Quaresma kırmızı görmeliydi''

    ''Quaresma kırmızı görmeliydi''

    , Q7’nin ’a yaptığı hareketle ilgili olarak, “Oyuncu ani bir dönüş yaptı, (Quaresma) ayağını koyduğunda çekebilirdi. Görüntüye baktığımızda hakem kırmızı verebilirdi” dedi.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    Motivasyonu üst seviyede bir rakiple karşılaştıklarını vurgulayan Güneş, "Sıralamadaki yeriyle orantılı oyuncu ve hoca kalitesi şeklinde kulüp görüntüsü yok. Trabzonspor'un bunu aşacağını düşünüyorum. İyi başladık, goller bulduk. Hiç olmayacak şekilde rahat geçen maçta üçüncü golü atmamız gerekirken, dönüşte yediğimiz golde anormal savunma hatası yaptık. Yediğimiz gol onları oyuna ortak etti. Dirençlerini artırdı. Bizim de onların da pozisyonları var" diye konuştu. Güneş, zihinsel ve fiziksel yorgunluğun üst üste geldiğini dile getirdi.

    HAKEME İHTİYACI YOK
    Trabzonspor Başkanı 'nın "Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Quaresma'nın Trabzonsporlu 'a yaptığı hareketle ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Beşiktaş'ın hiçbir zaman hakeme ihtiyacı yok. Oyun ve gol üstünlüğü de lehimizeydi. Ben de görüntüyü izledim. Oyuncu ani bir dönüş yaptı, (Quaresma) ayağını koyduğunda çekebilirdi. Görüntüye baktığımız zaman kırmızı verebilirdi. Onun dışında hakemin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

    FIRTINA'YA KARŞI 3. ZAFER
    teknik direktörlük kariyeri boyunca Trabzonspor'a karşı 14 kez görev yaptı. Usta hoca bu maçlarda üç kez kazandı. 1990-91 sezonunda Boluspor ile Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Güneş, geçen sezon da Beşiktaş ile Trabzonspor'u 2-0 devirmişti. Bordo-mavili takıma karşı dün 3. zaferini elde eden tecrübeli çalıştırıcı, diğer 11 maçta 7 kez beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti.

    13 SEZON SONRA BİR İLK
    Bu sezon oynadığı 15 resmi maçta da sahadan yenik ayrılmayan ve 8 galibiyet, 7 beraberlik alan Beşiktaş ayrıca oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol atmayı başardı. Beşiktaş böylece 2002-03 sezonunda sonra ilk kez tüm resmi maçlar baz alındığında Kasım ayına yenilgi almadan girdi. Beşiktaş sözü geçen 2002-03 sezonunda resmi maçlarda ilk yenilgisini şubat ayı ortasında almıştı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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