''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Şenol Güneş, Q7’nin Yusuf Erdoğan’a yaptığı hareketle ilgili olarak, “Oyuncu ani bir dönüş yaptı, (Quaresma) ayağını koyduğunda çekebilirdi. Görüntüye baktığımızda hakem kırmızı verebilirdi” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Motivasyonu üst seviyede bir rakiple karşılaştıklarını vurgulayan Güneş, "Sıralamadaki yeriyle orantılı oyuncu ve hoca kalitesi şeklinde kulüp görüntüsü yok. Trabzonspor'un bunu aşacağını düşünüyorum. İyi başladık, goller bulduk. Hiç olmayacak şekilde rahat geçen maçta üçüncü golü atmamız gerekirken, dönüşte yediğimiz golde anormal savunma hatası yaptık. Yediğimiz gol onları oyuna ortak etti. Dirençlerini artırdı. Bizim de onların da pozisyonları var" diye konuştu. Güneş, zihinsel ve fiziksel yorgunluğun üst üste geldiğini dile getirdi.
HAKEME İHTİYACI YOK
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın "Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Quaresma'nın Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'a yaptığı hareketle ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Beşiktaş'ın hiçbir zaman hakeme ihtiyacı yok. Oyun ve gol üstünlüğü de lehimizeydi. Ben de görüntüyü izledim. Oyuncu ani bir dönüş yaptı, (Quaresma) ayağını koyduğunda çekebilirdi. Görüntüye baktığımız zaman kırmızı verebilirdi. Onun dışında hakemin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
FIRTINA'YA KARŞI 3. ZAFER
Şenol Güneş teknik direktörlük kariyeri boyunca Trabzonspor'a karşı 14 kez görev yaptı. Usta hoca bu maçlarda üç kez kazandı. 1990-91 sezonunda Boluspor ile Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Güneş, geçen sezon da Beşiktaş ile Trabzonspor'u 2-0 devirmişti. Bordo-mavili takıma karşı dün 3. zaferini elde eden tecrübeli çalıştırıcı, diğer 11 maçta 7 kez beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti.
13 SEZON SONRA BİR İLK
Bu sezon oynadığı 15 resmi maçta da sahadan yenik ayrılmayan ve 8 galibiyet, 7 beraberlik alan Beşiktaş ayrıca oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol atmayı başardı. Beşiktaş böylece 2002-03 sezonunda sonra ilk kez tüm resmi maçlar baz alındığında Kasım ayına yenilgi almadan girdi. Beşiktaş sözü geçen 2002-03 sezonunda resmi maçlarda ilk yenilgisini şubat ayı ortasında almıştı.
Motivasyonu üst seviyede bir rakiple karşılaştıklarını vurgulayan Güneş, "Sıralamadaki yeriyle orantılı oyuncu ve hoca kalitesi şeklinde kulüp görüntüsü yok. Trabzonspor'un bunu aşacağını düşünüyorum. İyi başladık, goller bulduk. Hiç olmayacak şekilde rahat geçen maçta üçüncü golü atmamız gerekirken, dönüşte yediğimiz golde anormal savunma hatası yaptık. Yediğimiz gol onları oyuna ortak etti. Dirençlerini artırdı. Bizim de onların da pozisyonları var" diye konuştu. Güneş, zihinsel ve fiziksel yorgunluğun üst üste geldiğini dile getirdi.
HAKEME İHTİYACI YOK
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın "Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Quaresma'nın Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'a yaptığı hareketle ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Beşiktaş'ın hiçbir zaman hakeme ihtiyacı yok. Oyun ve gol üstünlüğü de lehimizeydi. Ben de görüntüyü izledim. Oyuncu ani bir dönüş yaptı, (Quaresma) ayağını koyduğunda çekebilirdi. Görüntüye baktığımız zaman kırmızı verebilirdi. Onun dışında hakemin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
FIRTINA'YA KARŞI 3. ZAFER
Şenol Güneş teknik direktörlük kariyeri boyunca Trabzonspor'a karşı 14 kez görev yaptı. Usta hoca bu maçlarda üç kez kazandı. 1990-91 sezonunda Boluspor ile Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Güneş, geçen sezon da Beşiktaş ile Trabzonspor'u 2-0 devirmişti. Bordo-mavili takıma karşı dün 3. zaferini elde eden tecrübeli çalıştırıcı, diğer 11 maçta 7 kez beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti.
13 SEZON SONRA BİR İLK
Bu sezon oynadığı 15 resmi maçta da sahadan yenik ayrılmayan ve 8 galibiyet, 7 beraberlik alan Beşiktaş ayrıca oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol atmayı başardı. Beşiktaş böylece 2002-03 sezonunda sonra ilk kez tüm resmi maçlar baz alındığında Kasım ayına yenilgi almadan girdi. Beşiktaş sözü geçen 2002-03 sezonunda resmi maçlarda ilk yenilgisini şubat ayı ortasında almıştı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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