Oğuzhan Özyakup: 3-0 olsaydı iş biterdi
Sahaya kaptan olarak çıkan Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup da Tolgay Arslan gibi Aboubakar'ır kaçırdığı golden dert yandı. Oziie, "Çok baskılı başladık. 2-0'ı bulduk, Aboubakar ile 3-0 olsa, maç biterdi. Sonra Trabzon'u oyuna dahil ettik. Üç puanla ayrıldık, bu önemliydi" diye konuştu.
AĞRILARIM ÇOK AZALDI MİLLİ FORMAYI ÖZLEDİM
Oğuzhan Özyakup, Milli Takım'da olmaktan onur duyduğunu söyledi. Genç oyuncu, "Son iki kampa sakatlık nedeniyle gidemedim. Önemli olan bu maçtan sonraki reaksiyondu. Ağrılarım çok azaldı, kendimi iyi hissediyorum. Ağrı, bilekte sorun yaratıyordu. Üstüne gitmek gerekliydi. Öyle yaptım, iyiyim" dedi.
AĞRILARIM ÇOK AZALDI MİLLİ FORMAYI ÖZLEDİM
Oğuzhan Özyakup, Milli Takım'da olmaktan onur duyduğunu söyledi. Genç oyuncu, "Son iki kampa sakatlık nedeniyle gidemedim. Önemli olan bu maçtan sonraki reaksiyondu. Ağrılarım çok azaldı, kendimi iyi hissediyorum. Ağrı, bilekte sorun yaratıyordu. Üstüne gitmek gerekliydi. Öyle yaptım, iyiyim" dedi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Oğuzhan Özyakup: 3-0 olsaydı iş biterdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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