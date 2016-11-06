 Oğuzhan Özyakup: 3-0 olsaydı iş biterdi – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    : 3-0 olsaydı iş biterdi

    Oğuzhan Özyakup: 3-0 olsaydı iş biterdi
    Sahaya kaptan olarak çıkan 'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup da Tolgay Arslan gibi Aboubakar'ır kaçırdığı golden dert yandı. Oziie, "Çok baskılı başladık. 2-0'ı bulduk, Aboubakar ile 3-0 olsa, maç biterdi. Sonra Trabzon'u oyuna dahil ettik. Üç puanla ayrıldık, bu önemliydi" diye konuştu.

    AĞRILARIM ÇOK AZALDI MİLLİ FORMAYI ÖZLEDİM
    Oğuzhan Özyakup, Milli Takım'da olmaktan onur duyduğunu söyledi. Genç oyuncu, "Son iki kampa sakatlık nedeniyle gidemedim. Önemli olan bu maçtan sonraki reaksiyondu. Ağrılarım çok azaldı, kendimi iyi hissediyorum. Ağrı, bilekte sorun yaratıyordu. Üstüne gitmek gerekliydi. Öyle yaptım, iyiyim" dedi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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