''Nazifoğlu muhatabım değil''

Defile sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Fikret Orman Trabzonspor maçı sonrası yaşananlarla alakalı olarak ''Herkes bi kendisine gelsin, burası Beşiktaş Kulübü'' diye konuştu. Fikret Orman Trabzonspor maçının hakemi için ise ''Mete Kalkavan iyi ve genç bir hakem. Maçın içinde bizim açımızdan yoruma açık olan kırmızı kart mevzusu. Hutchinson'un pozisyonu hakemin tam önünde. Ben sonradan baktım penaltı.'' açıklamasını yaptı.



''BURASI BEŞİKTAŞ HERKES KENDİSİNE GELSİN''

Başkan Fikret Orman ''Camiaları yöneten kişi ve başkanlar kendi kulüpleri ile ilgili açıklamalar yapmalı. Öbür türlü herkesin başka kulüple ilgili açıklama yapması futbolu geren bir şey. Dün zaten maçtan sonra benim oyuncum Quarsma özür diledi, hocamızda basın toplnatısında kırmızı verilebilirdi dedi. Hocamızın da dediği gibi Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok. Şampiyonlar Liginde yabancı hakemlerle namağlup giderken Türkiye Liginde de aynı şey geçerli namağlubuz. Herkes bi kendisine gelsin, burası Beşiktaş Kulübü. Her mevzuyu Beşiktaş'ın üstüne yıkmaya çalışmasınlar. Her şey ahlakla yapılır. Sloganımız Efendi Beşiktaş. Ama bu demek değildir ki Beşiktaş üzerinden algı opersayonu yapılmasına müsade ederiz.''dedi.



''LEVENT NAZİFOĞLU BENİM MUHATABIM DEĞİL''

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları sorulan Başkan Orman ''Levent Nazifoğlu benim muhatabım değil. Herkes kendi kulübüyle ilgili açıklama yapsın. Ligin lideri Başakşehir, 2 puan üstümüzde. Onla ilgili değil de ligin ikincisiyle ilgili konuşmak imrenilen bir gözle bakıyorlar demek ki. Kendi işine baksınlar. Hocaları, Napoli maçından sonra hakemle alakalı konuşma yapıyor. ''şeklinde konuştu. Başkan Fikret Orman'ın diğer açıklamaları şu şekilde:



''HERKES BAŞAKŞEHİR'İ DEĞİL BEŞİKTAŞ'I KONUŞUYOR''

''Beşiktaş, Süper Lig'in 2.si ama herkes Beşiktaş'ı konuşuyor kimse Başakşehir'i lideri konuşmuyor. Hep Beşiktaş'tan şu kadar gerideyiz diyorlar. Başarılı ve iyi yönetilen bir kulüp olduğumuz için anlayış gösteremiyorum. Biz bu hatalarla şampiyonluklar kaybettik. Biz kaybederken kazanan taraflar bir de. Beşiktaş bütün kulvarlarda başarılı olarak devam ediyor. Herkes kendi işine baksın ve kendi kulüpleriyle ilgili açıklama yapsınlar. Dün Trabzonspor'un Beşiktaş'la maçı vardı, Trabzonspor Başkanı tabii ki yorum yapabilir. Başka kulüplerin Beşiktaş Kulübü'yle ilgili açıklama yapmasını ne centilmenliğe ne de spor ahlakına yakıştırıyorum.



''GÖKHAN TÖRE GÜNDEMİMİZDE YOK''

''Devre arası tabii ki transfer yapılacak. Araştırmalarımız sürüyor. Doğum günümde kızımın yanındaydım Londra'da, ama Gökhan Töre spekülasyonları çıktı. Gökhan, Beşiktaş tarafından kiraya verildi. Karşı kulüp de bir kira parası ödedi. Gündemimizde Gökhan Töre yok. Beşiktaş'tan gidince Beşiktaş'ın kıymetini anlıyorlar. Beşiktaş'ın içindeyken kıymetini bilmelerini tavsiye ediyorum.''



''GOMEZ İKİ GOL ATTI MUTLU OLDUM''

''Gomez bir kulüple sözleşme imzaladı, oynuyor. İki gol attı mutlu oldum. Kendisini seviyoruz. Kulübünde başarılı olmasını diliyorum. Gomez gelmek ister ve talep gelirse bakarız. Bonservisiyle alakalı bize bildirilen resmi rakamlar bunlar. Ama hem Fiorentina hem Wolfsburg kulübüne hem de federasyonlarına gerekli soruları sorduk. Cevapları gelince gerekirse hukuğa gideceğiz ama bu bedelin olduğuna kani olursak ki hakkaten bu bedel olduğuna.. bize gelen bilgiler 7 milyon euroya transfer olduğu şeklinde bilgiler var. İncelemelerimizi yapıyoruz.''



''QUARESMA'NIN HAREKETİ KIRMIZI KART''

Quaresma'nın hareketi bana göre kırmızı kart. Bunun başka bir takımda olsa bizim oyuncumuza yapılsa kırmızı kart bekleriz ama bu bizim arzu ettiğimiz bir şey değil, maç içinde olan bir şey. Her kulüp kendi işine baksın. Herkes Beşiktaş'la ilgili açıklama yapıyor. Zaten Türkiye'nin tek büyüğü olduğumuzu görüyor herkes bu aşamada. Kendi kulüpleriyle ilgili açıklama yapması daha ahlakidir, ayıp.''