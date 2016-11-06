 Kolay maçı zora soktuk – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Kolay maçı zora soktuk

    Kolay maçı zora soktuk

    Tolgay, "2-0 öndeyken Aboubakar golü atsa, işimiz kolay olacaktı. Skor 2-1 oldu, kendi kendimize maçı zorlaştırdık" dedi.

    'ın genç yıldızı Tolgay Arslan, Trabzonspor derbisini kendi kendilerine zora soktuklarını söyledi. İlk 30-35 dakika iyi maç çıkardıklarını belirten Tolgay, "Pozisyonlara girdik, 2-0 da öne geçtik. Sonra Aboubakar birebir pozisyon yakaladı ama atamadı. Eğer o golü atsa 3-0 olacak, maç kolay geçecekti. Sonra 2-1 oldu ve strese girdik. Kendi kendimize bu maçı zorlaştırdık" dedi. Napoli maçı gibi olmadığını ifade eden genç yıldız şöyle devam etti: "Çok büyük bir maç oldu. İyi ve baskılı başladık. İşi ilk yarıda bitirmek istiyorduk. İkinci yarı top kayıpları yaptık, konsantrasyonumuzu kaybettik. Sonuçta iyi bir galibiyet aldık, tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ayrıca Trabzonspor'u da tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler."
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:56
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