Kartal’da 5 eksik
Son haftalarda arka arkaya sakatlıklarla sarsılan siyah-beyazlı takım kadroyu 5 isminden yoksun kurdu. Caner, Talisca, Aras, Necip ve Tosic görev yapamadı.
Siyah-beyazlı takımda 4 oyuncu sakatlığı, 1 isim de cezası nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ta sezonu kapatan Caner Erkin, Anderson Talisca, Aras Özbiliz ve Necip Uysal'ın sakat olduğu için forma giyemezken, hem cezalı hem de sakat olan Dusko Tosic de karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kaldı. Tosic'in yokluğunda Trabzonspor mücadelesinde savunmanın göbeğinde Napoli mücadelesinde olduğu gibi Luiz Rhodolfo görev aldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Kartal’da 5 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.