 Kartal’da 5 eksik – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Kartal’da 5 eksik

    Kartal’da 5 eksik

    Son haftalarda arka arkaya sakatlıklarla sarsılan siyah-beyazlı takım kadroyu 5 isminden yoksun kurdu. Caner, Talisca, Aras, Necip ve Tosic görev yapamadı.

    Siyah-beyazlı takımda 4 oyuncu sakatlığı, 1 isim de cezası nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı. 'ta sezonu kapatan Caner Erkin, Anderson Talisca, Aras Özbiliz ve Necip Uysal'ın sakat olduğu için forma giyemezken, hem cezalı hem de sakat olan Dusko Tosic de karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kaldı. Tosic'in yokluğunda mücadelesinde savunmanın göbeğinde Napoli mücadelesinde olduğu gibi Luiz Rhodolfo görev aldı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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