Kartal Yuvası'nın kış kreasyonu tanıtıldı
Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Necip Uysal, Atınç Nukan ve Eslem Öztürk de defilede podyuma çıktı
Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazalarının kış ürünleri düzenlenen defileyle tanıtıldı.
Vodafone Arena Moda Merkezi'nde düzenlenen defileye siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Berk Hacıgüzeller, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican, Candaş Tolga Işık ve Emre Kocadağ da katıldı.
Yeni sezon ürünlerinin tanıtımında futbolcular Cenk Tosun, Necip Uysal, Atınç Nukan ve Eslem Öztürk de podyuma çıkarken, Beşiktaşlı birçok ünlü isim de etkinlikte yer aldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:13
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
Kartal Yuvası'nın kış kreasyonu tanıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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