Kartal Yuvası'nın kış kreasyonu tanıtıldı

Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazalarının kış ürünleri düzenlenen defileyle tanıtıldı.

Vodafone Arena Moda Merkezi'nde düzenlenen defileye siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Berk Hacıgüzeller, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican, Candaş Tolga Işık ve Emre Kocadağ da katıldı.

Yeni sezon ürünlerinin tanıtımında futbolcular Cenk Tosun, Necip Uysal, Atınç Nukan ve Eslem Öztürk de podyuma çıkarken, Beşiktaşlı birçok ünlü isim de etkinlikte yer aldı.